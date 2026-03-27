Se hacía pasar por policía, fue descubierto reteniendo a una pareja en la vía pública y lo detuvieron
El hombre fue detenido por segunda vez por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras ser visto con credenciales, handy y esposas falsas en San Cristóbal.
Un falso policía fue detenido por segunda vez en la Ciudad de Buenos Aires luego de que efectivos reales lo descubrieran mientras utilizaba elementos falsos y retenía a una pareja en la vía pública, en el barrio porteño de San Cristóbal.
Según informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el acusado ya había sido arrestado nueve meses atrás en una investigación por un robo con privación de la libertad cometido durante un falso allanamiento.
Cómo detuvieron al falso policía en San Cristóbal
El procedimiento fue realizado por personal de la División Investigaciones Comunales 3 en la calle Estados Unidos al 2700 del barrio de San Cristóbal. Allí, los agentes patrullaban la zona cuando observaron a un hombre de 46 años que exhibía un porta credencial con insignias policiales, usaba un handy y portaba esposas mientras demoraba a una pareja.
Ante esa situación, los efectivos se acercaron y advirtieron que los elementos que utilizaba eran falsos. A partir de esa constatación, resolvieron interceptarlo. Fue entonces que uno de los miembros de la pareja manifestó que ambos habían sido citados en ese lugar a través de Marketplace para concretar una transacción.
Todo lo incautado por la Policía de la Ciudad
Después de un cacheo realizado en presencia de testigos, los agentes secuestraron credenciales falsas, equipos de comunicación, teléfonos celulares y esposas. El procedimiento permitió determinar además que la pareja retenida tenía en su poder más de 500 gramos de marihuana.
De acuerdo con la información del caso, a partir de ese hallazgo se presume que la operación acordada en realidad estaba vinculada con la comercialización de estupefacientes. Por ese motivo, quedaron detenidos tanto el falso policía como el hombre y la mujer que estaban en el lugar.
Los tres fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal Este. En esa causa, el acusado que simulaba ser integrante de una fuerza de seguridad fue imputado por el delito de usurpación de funciones públicas. En tanto, la pareja quedó imputada por infracción a la Ley de Drogas.
El falso policía tenía antecedentes
Al verificar la identidad del hombre que se hacía pasar por efectivo, los investigadores comprobaron que no se trataba de su primer antecedente reciente por hechos de características similares. Según se estableció, ya había sido detenido en julio de 2025 en el marco de una investigación por un robo con privación de la libertad.