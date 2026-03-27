Se hacía pasar por policía, fue descubierto reteniendo a una pareja en la vía pública y lo detuvieron

El hombre fue detenido por segunda vez por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras ser visto con credenciales, handy y esposas falsas en San Cristóbal.

Detuvieron a un hombre que se hacía pasar por policía en San Cristóbal.

Un falso policía fue detenido por segunda vez en la Ciudad de Buenos Aires luego de que efectivos reales lo descubrieran mientras utilizaba elementos falsos y retenía a una pareja en la vía pública, en el barrio porteño de San Cristóbal.

Según informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el acusado ya había sido arrestado nueve meses atrás en una investigación por un robo con privación de la libertad cometido durante un falso allanamiento.

Cómo detuvieron al falso policía en San Cristóbal El procedimiento fue realizado por personal de la División Investigaciones Comunales 3 en la calle Estados Unidos al 2700 del barrio de San Cristóbal. Allí, los agentes patrullaban la zona cuando observaron a un hombre de 46 años que exhibía un porta credencial con insignias policiales, usaba un handy y portaba esposas mientras demoraba a una pareja.

Detuvieron a un hombre que se hacía pasar por policía en San Cristóbal. El hombre tenía antecedentes. Policía de la Ciudad Ante esa situación, los efectivos se acercaron y advirtieron que los elementos que utilizaba eran falsos. A partir de esa constatación, resolvieron interceptarlo. Fue entonces que uno de los miembros de la pareja manifestó que ambos habían sido citados en ese lugar a través de Marketplace para concretar una transacción.

Todo lo incautado por la Policía de la Ciudad Después de un cacheo realizado en presencia de testigos, los agentes secuestraron credenciales falsas, equipos de comunicación, teléfonos celulares y esposas. El procedimiento permitió determinar además que la pareja retenida tenía en su poder más de 500 gramos de marihuana.