El desgarrador testimonio de la pareja del policía asesinado por sicarios en Rosario

Leoncio Bermúdez, quien se desempeñaba como subinspector de la Unidad Regional II de Policía, fue ejecutado este miércoles a balazos por sicarios que habían ingresado al Hospital Provincial de Rosario en busca de un detenido.

Familiares y amigos del subinspector le dieron el último adiós. En medio de la conmoción por lo sucedido, Romina, su actual pareja, hizo un crudo descargo a medios nacionales.

"Yo quiero Justicia nomás porque no se pudo defender. Lo mataron como a un perro. No pudo defenderse, sacar el arma ni nada. Le tiraron en la cabeza y después por las dudas le tiraron otra vez, si hubiese sido al revés, todavía estaría preso", sostuvo entre lágrimas la mujer.

Familiares y amigos del subinspector le dieron el último adiós. Foto: Télam.

Padre de tres hijos, uno de 20 y dos nenas de 12 y 4 años, la madre de Bermúdez lo calificó como un "padre y un hijo genial". "Se fue Leo, un grande. Era un genio, estaba para todo el mundo. Ahora va a descansar, yo lo amo por siempre", señaló la mujer que no pudo contener la emoción al recordarlo.

En ese sentido, Romina pidió que se pueda hacer Justicia: "No es uno más para mis hijas. Ellas eran sus princesas y ahora me dejó a mí con sus princesas. Él no se quería ir de este mundo. Tenía muchos proyectos y me lo sacaron así".

Funeral del subinspector asesinado por sicarios. Foto: Télam.

"Seguramente si no salía de la garita lo hubieran sumariado, y ahora por salir lo mataron a sangre fría. Mis hijas lo van a extrañar, yo también", añadió.

"No sé cómo voy a hacer. Pido Justicia y que lo encuentren. Yo me quedé sin Leo, ella sin su hijo y mis hijas sin su papá", concluyó.

Desgarrador testimonio de la la pareja del subinspector