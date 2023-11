Conmoción por el crimen de un niño de 8 años con síndrome de Down

Un niño de ocho años con síndrome de Down fue asesinado en su casa de Mariano Acosta, Merlo, y la causa ya tiene tres detenidos. La investigación del crimen se centra en que los agresores buscaban al hermano de la víctima por una infidelidad.

El horroroso caso sucedió este domingo por la tarde y trascendió recién este lunes. Tres hombres ingresaron a la casa ubicada en la intersección de las calle Juan Manuel Blanes y Cayo, señalando que buscaban a un joven de 25 años que mantenía una relación con la esposa de uno de ellos.

Al no encontrarlo, los agresores no tuvieron piedad y mataron de dos disparos en la cabeza a Luciano Santiago Ruiz, un chico con síndrome de Down.

Además, otro hermano del buscado, Isaías Yair Ruiz, de 19 años, fue apuñalado en el glúteo izquierdo.

Al no dar con el protagonista de la infidelidad y por los gritos desesperados de las víctimas, los atacantes se dieron a la fuga en un auto Fiat Siena negro.

Los vecinos que vieron la secuencia completa trasladaron en un vehículo al niño hasta la clínica Figueroa Paredes, donde confirmaron su muerte. Los médicos informaron que presentaba un tiro en uno de sus parietales y otro por debajo del omóplato izquierdo.

La captura de los sospechosos fue rápida. Minutos después del hecho personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón y del Comando Policial de Ituzaingó detuvo a los hombres en el cruce de las calles Haití y Pringles.

Los tres sujetos fueron identificados como Maximiliano Armando Vera (38), Lucio Esteban Martínez (24) y Palacios Vázquez (36), quienes quedaron imputados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con única pena de prisión perpetua. Los sospechosos./Foto: NA

Se espera que este lunes sean indagados por el fiscal Matías Rappazzo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Morón.

Lo sorprendente es que los investigadores ya tienen en carpeta el rol de cada uno en el crimen: Vera fue quién cometió el asesinato, Martínez apuñaló a Isaías en el glúteo y Vázquez conducía el auto con el que se fugaron.