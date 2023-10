El hartazgo de bodegueros tras una ola de robos de cables en San Martín

Las denuncias que dan testimonio del robo de cables se han vuelto una constante en el último tiempo. Esta problemática no sólo afecta a los usuarios de distintos servicios, sino también a los productores que necesitan esas conexiones para poder trabajar.

Tal es el caso de Sebastián Acosta y otros propietarios de bodegas. La zona donde están situadas las bodegas en cuestión es en San Martín, a 8 kilómetros del centro de la ciudad. Se trata de una zona urbanizada, por lo que llama la atención la impunidad con la que se manejan los delincuentes.

Sebastián dialogó con MDZ y relató en detalle los reiterados robos y daños que él y otros vecinos sufren en sus propiedades. Según denuncia, no han obtenido respuesta de las autoridades y la situación se ha vuelto insostenible.

El robo de cableado ya es moneda corriente en la zona

Foto: archivo MDZ

"Esto lo venimos sufriendo hace bastante tiempo, pero en los últimos veces se puso muy feroz. En junio nos hicieron un boquete y se llevaron una bomba de riego por goteo. Esa bomba hoy en día no se consigue y es un equipo que vale 5 mil dólares. Se han llevado equipos eléctricos y más herramientas. A los 20 días de ese hecho, nos robaron todo un baño completo que tenemos en la finca. Inodoro, lavamanos, bidet, tanque de agua y cerraduras", comenzó contando el bodeguero.

Estos robos significan pérdidas millonarias para los productores

"A los 15 días se llevaron 120 metros de cable subterráneo que está enterrado 60 centímetros. Para que te des una idea, ese laburo te lleva toda una noche, tienen que palear, sacar los ladrillos y la arena que cubren todo eso -por ley- y sacar el cable. El metro de ese cable vale 70 mil pesos, son casi 7 millones de pesos en pérdida. Además rompieron todo el tablero, los contactores y llaves. Estuvimos 3 semanas laburando para comprar y colocar todo de nuevo. Apenas terminamos de colocar todos los repuestos, se robaron 60 metros de cable de la otra bomba", relató, resignado, Sebastián.



Como mencionamos anteriormente, él no es la única víctima de estos hechos delictivos en la zona. "Después de eso me enteré que también le robaron los cables a la bodega de en frente, pero tampoco puede hacer nada. Lo que pasa es que estamos todos amenazados porque quienes nos roban viven en frente, entonces cuando haces la renuncia recibís amenazas. Nadie se anima a decir nada porque te desvalijan la casa. Una vez que realizamos la denuncia, nos enteramos que también le han robado a la bodega de al lado. Nosotros sabemos quiénes son, pero lamentablemente desde nuestro lugar tenemos las manos atadas. Acá hay un sistema que nos tiene completamente abandonados y desprotegidos". Según su relato, los malvivientes viven en frente de su propiedad, pero no encuentra la forma de que esta ola de robos cese.

Los vecinos saben quiénes son los delincuentes pero están bajo amenaza

"Para que te des una idea, te doy el ejemplo del encargado que teníamos. Llegó un punto en el que que cada vez que se iba se tenía que llevar el televisor, que era lo único que le había quedado. Cargaba el tele en el auto y salía. En la noche, cuando dejaba el auto en la puerta de la casa le tenía que sacar la batería y se la guardaba abajo de la cama. En el 2021 le robaron 14 veces. La última vez que fui a la Fiscalía me dijeron que había 8 personas aprehendidas por robo de cables, pero ninguna de ellas es esta gente", concluyó el bodeguero.

Mientras tanto, el tiempo pasa y los vecinos siguen reclamando mayor presencia policial y que la Justicia tome cartas en el asunto.