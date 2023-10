La monja Kosaka Kumiko se defendió y dijo que desconoce de qué se la acusa

Las nueve imputadas en el segundo caso por abusos en el Instituto Próvolo tuvieron la oportunidad de dirigirse al Tribunal antes de conocer la sentencia. El juicio se ha desarrollado durante dos años y contó con más de 300 encuentros.

Uno de los testimonios más esperados era el de la monja Kosaka Kumiko, la más complicada en su imputación. Las palabras que brindó la religiosa fueron destinadas a defenderse y negar los hechos de la que se le acusa.

"No puedo callar lo que he visto, oído y vivido, por eso quiero decir que esto ha sido un proceso de incomprensión ya que no sé de qué se me acusa. He sentido mucha impotencia. Solamente en estos últimos años he sido escuchada. Todo lo que dicen en mi contra no es cierto", aseguró.

Al igual que el resto de las acusadas, Kumiko también arremetió contras los abogados de la querella y los fiscales: "Salinas, Lecour y demás abogados querellantes han manejado esta causa como han querido. No nos han respetado. Son ellos, junto a los medios, los que han generado esta persecución, este odio de la sociedad para con nosotros. Ellos son los responsables de esta condena social que cargo. Sin motivos ni justificación".

Y sumó: "Es mucho el dolor que guardo. Estos abogados, estos defensores de Derechos Humanos son los que nos han generado tanto dolor. Con sus actos me sentí acosada, cosificada, con mucha dolencia. Quiero dimensionar el daño que han causado. Escuchar a mis compañeras a las cuales les han robado y quebrado la vida con sus falsos argumentos. ¿Qué se hace con ese dolor? ¿Qué hago con tantas lágrimas derramadas y silencios? ¿Qué hago con esa condena social implantada? La respuesta es nada. Porque nada justifica tanto dolor. No odio, ni guardo rencor por los abogados y los fiscales. Quiero que se sepa que yo también me uno a esos grupos que piden Justicia. Alzó la voz por ellos".