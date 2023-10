La provincia argentina que está en alerta tras dos femicidios en menos de 24 horas

Dos trágicos episodios de violencia de género sacuden la provincia de Corrientes en menos de 24 horas, dejando una profunda consternación en la comunidad y encendiendo todas las alarmas.

El femicidio más reciente se produjo en la localidad de Curuzú Cuatiá, donde Karina Gómez, de 44 años, fue asesinada por su pareja durante una discusión en su residencia ubicada en la calle Juan Pujol al 800. La víctima se encontraba en compañía de sus dos nietas, quienes estaban bajo su cuidado.

Las autoridades están investigando si las niñas fueron testigos de la violenta agresión sufrida por su abuela. La titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Curuzú Cuatiá, María Barrero Sahagún, confirmó que las menores, conmocionadas por la espantosa situación, fueron puestas bajo el cuidado de un equipo de psicólogos.

El proceso de investigación está en sus primeras etapas, a la espera de los resultados de las pericias, incluyendo la autopsia, que arrojarán luz sobre las circunstancias del crimen y las lesiones que condujeron a la muerte de Karina Gómez.

Karina Gómez fue asesinada a puñaladas por su pareja frente a sus nietas. (Foto: Facebook)

Aún no se ha podido determinar si existieron denuncias previas de violencia de género por parte de la víctima, ya que se están recolectando datos al respecto. No obstante, se ha confirmado el hallazgo de un arma blanca compatible con la utilizada en el ataque en la escena del crimen.

El descubrimiento de la tragedia se produjo cuando un familiar llegó al domicilio y se encontró con la escena desgarradora. La policía inició una intensa búsqueda del presunto agresor, Mauricio Rolón, de 33 años, quien fue finalmente detenido en la vera de una ruta mientras se dirigía hacia la ciudad de Mercedes. Las cámaras de seguridad de la zona resultaron fundamentales para su captura.

Los detalles del otro crimen

Horas antes, en la misma localidad, se registró otro ataque. Lorena Centurión, una joven de 20 años, fue asesinada por su pareja. La policía fue alertada por llamados de vecinos que informaron haber escuchado gritos en una vivienda ubicada en la calle Cambá Castillo, zona noroeste de Mercedes. Al llegar al lugar, encontraron a la joven sin vida, aparentemente víctima de un ataque con un objeto contundente.

Su pareja, Nicolás Niz, estaba gravemente herido por un disparo autoinfligido en un aparente intento de suicidio. Niz fue trasladado al hospital Escuela "General San Martín" en la ciudad de Corrientes, donde finalmente los médicos informaron que tenía muerte cerebral y , horas más tarde, falleció.

Niz le propinó una feroz golpiza a su novia hasta dejarla inconsciente y con el rostro desfigurado.

(Foto: Facebook)

El fiscal de la causa comentó: "Los familiares me decían que se desvivía por el novio, ella estaba muy enamorada, tenían una relación tóxica y no era la primera vez que la golpeaba”. Asimismo, revelaron que la madre de Lorena había intentado denunciar al agresor en el pasado, pero las autoridades no la tomaron en cuenta, argumentando que la denuncia debía ser presentada por la propia víctima, un trágico ejemplo de las barreras que enfrentan las mujeres en situaciones de violencia de género para buscar ayuda.

La investigación del femicida de Lorena

Niz contaba con un historial de delitos relacionados con la propiedad, así como numerosas acusaciones graves que se remontaban a su juventud. También había enfrentado problemas legales relacionados con la venta y consumo de sustancias estupefacientes. Sin embargo, la atención principal del jefe de la UFI de Mercedes se centra en un revólver calibre 22 mm que Niz había utilizado para amenazar a su pareja antes de causarle la muerte y posteriormente quitarse la vida. Se plantea la incógnita de cómo obtuvo esta arma y si fue empleada en otros incidentes delictivos.

Además, se investigará la conducta de la madre de Niz, quien, al parecer, se encontraba en la casa durante el trágico evento y no intervino para prevenirlo. El fiscal Casarrubia señaló que la investigación aún se encuentra en curso y hay múltiples aspectos por esclarecer antes de que el caso pueda considerarse cerrado.