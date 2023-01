Lucio Dupuy: "Los que le dieron la espalda a mi nieto la van a pagar"

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy (5), el pequeño presuntamente asesinado y abusado sexualmente por su madre y la pareja de ella en La Pampa, está llegando a su fin y este jueves se conocerá el veredicto. En ese contexto, Ramón Dupuy y Silvia Gómez, los abuelos del niño, dialogaron con MDZ sobre el tema e indicaron que "los que le dieron la espalda a su nieto la van a pagar".

"Estamos muy dolidos desde hace un año y dos meses, con la esperanza que los jueces dictaminen la condena que corresponde, la pena máxima para estas asesinas, y que sean separadas porque ellas están juntas desde un principio, como de vacaciones", explicaron los abuelos de Lucio.

Durante el mes de diciembre se produjo el juicio oral por la muerte de Lucio, quien fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella. Allí se conocieron los aberrantes detalles sobre los maltratos, golpes y torturas que vivió el pequeño durante los cinco años de vida.

"Lo vivimos con mucho dolor, mucha impotencia. Desde un principio en el que la jueza le revoca la tenencia a su progenitora por casi dos años, ella vuelve con denuncias falsas y la jueza no hizo un seguimiento. A partir de ahí mi hijo siguió depositándole la cuota alimentaria y un poco más, como correspondía como papá, y después pasa esto. En ninguna cabeza normal una progenitora puede hacer algo así con su propio hijo", dijo Silvia Gómez.

Y agregó: "Lamentablemente Lucio tuvo que pasar por todo lo que pasó para que todos abrieran los ojos, ahora las maestras están más alertas y en los hospitales se hace seguimiento. Pero qué lástima que mi nieto tuvo que vivir eso. Los que le dieron la espalda a mi nieto la van a pagar. Siempre decimos que hay dos asesinas pero una intelectual, que consideramos que es la jueza".

Ramón Dupuy, el abuelo, junto a Lucio.

Por el hecho, la madre, Magdalena Espósito Valente, fue acusada por la fiscalía por "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

En tanto, su pareja Abigail Páez, fue imputada por "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía".

El 7 de diciembre de 2022, Páez declaró que golpeó a Lucio y dio detalles: "Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco", contó.

Y siguió: "No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía".

Tras lo relatado en el juicio, los abuelos de Lucio explicaron a MDZ que "en sus declaraciones hubo constantes burlas", pero tuvieron "la suficiente fortaleza para quedarse en el lugar y no actuar por impulso, porque la cabeza es traicionera".

"Estamos rotos, desgarrados desde el día 26 de noviembre de 2021, abocados a la condena de estas asesinas. Hay días en los que no tenemos ganas de levantarnos, pero estamos esperanzados en que la Justicia va a dar una condena ejemplar y quizás tendremos paz. Igualmente, por más condena que les den no nos va a devolver a Lucio", puntualizaron. Lucio Dupuy junto a las imputadas.

¿Silenciamiento?

Luego de una fuerte queja social a través de las redes que denunciaba un silenciamiento del caso, y por el contrario, una sobreexposición del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, los abuelos de Lucio Dupuy destacaron que durante el inicio de la causa se sintieron acompañados, pero después vivieron una especie de "relajamiento".

"Al principio se movió mucho mediáticamente pero después como que se dejaron estar. Por suerte nunca faltó el acompañamiento de la gente; tenemos un grupo de Facebook que tiene 98 mil miembros y ellos suben cosas a sus redes, apoyan y también reclaman. Ahora que estamos a días de la sentencia hay más movimiento mediático, pero bueno siempre estamos agradecidos con todo el mundo que nos ha apoyado desde el lugar que sea", dijo Silvia Gómez.

A su vez, en relación al caso de Lucio remarcó que "la gente está muy dolida en todos lados". "Por eso decimos que La Pampa está bajo los ojos de la Argentina, pero también de todo el mundo".