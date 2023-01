Una presa apareció muerta en un penal y otras internas iniciaron un motín

Una interna del Penal de Mujeres N° 8 de Los Hornos, en La Plata, fue hallada ahorcada dentro de su celda y la noticia generó un principio de motín dentro de la cárcel, que fue controlado. Mientras, la justicia investiga el episodio.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en la cárcel ubicada en las calle 66 y 170 de La Plata, cuando las internas descubrieron a una de sus compañeras de celda ahorcada, lo que desencadenó una serie de protestas. Luego de que la situación fuera advertida por el personal penitenciario, se le brindó asistencia médica pero la mujer ya se encontraba sin signos vitales.

Una serie de videos grabados por las presas adentro del Penal se viralizaron esta mañana en las redes sociales y en ellos se mostraban cómo este hecho derivó en distintos focos de reclamo y protestas de parte de varios grupos. Las internas prendieron fuego telas y se agruparon contras las puertas de ingreso a los espacios comunes, entre otras acciones destinadas a hacer oír sus reclamos.

#LaPlata Motín en la Unidad penal de mujeres número 8 de Los Hornos (66 y 170). Una interna fue hallada muerta en una celda y el resto de las detenidas inició una protesta. Comenzó en la madrugada de este lunes. Incineran ropa en uno de los pabellones. Tensión en el lugar. pic.twitter.com/sZqmxRP9Yi — Fernando Tocho (@nandotocho) January 23, 2023

Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), las protestas e intento de motín fueron controlados tras algunas horas, y por el momento la situación dentro de la cárcel parece transcurrir dentro los parámetros normales.

Tras el hallazgo del cuerpo de la reclusa se abrió una causa caratulada como "averiguación de causales de muerte", en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción 6, a cargo del fiscal Marcelo Romero, quien intentará determinar con la autopsia y demás diligencias ordenadas si fue "un suicidio, una instigación al suicidio o un homicidio", añadieron los voceros.

Según fuentes judiciales, si bien en principio no hay ningún indicio que determine que se trató de un crimen, no se descarta ninguna hipótesis hasta no tener los resultados de las pericias. Por su parte, los voceros explicaron que la fallecida, de nombre Andrea, "anoche se fue a dormir y cambió sus sábanas, y que esto (la muerte) pasó durante a madrugada, aunque sus compañeras de celda ni siquiera escucharon ruidos".

Al despertarse, se encontraron con la escena de la mujer colgada con las sábanas lo que generó una situación de gritos y de nerviosísimo. Inmediatamente, las autoridades pidieron asistencia médica y separaron a las internas, para proteger la celda.

"Hubo gritos, disturbios y focos ígneos, pero no llegó a ser un motín", dijeron las fuentes.

Por el caso, tomó intervención además de la fiscalía, el Comité de la Tortura y la Policía Científica y se realizará este lunes la autopsia en la Asesoría Pericial platense. "Fue una muerte violenta pero no hay ningún indicio por ahora, se tomó declaración a las internas pero estaban en shock, seguramente luego se las vuelva a convocar", adelantaron los informantes.