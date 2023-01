"Maté a mi esposa": los detalles del macabro femicidio en Las Heras

Este lunes por la mañana, los vecinos del barrio Los Chilenos, en Las Heras, se levantaron asombrados tras escuchar a través de los medios de comunicación que una joven había sido asesinada por su expareja durante la madrugada. Pese a que la mayoría no tenía contacto con la joven, expresaron que era una excelente vecina. Sin embargo, mantenía una tensa relación con el padre de dos de sus tres hijos.

El femicidio se produjo esta madrugada en la calle Molinero Tejeda 3112, del departamento de Las Heras. Según las primeras informaciones, un hombre identificado como Juan Manuel Tarres (48) llegó hasta la casa de su tía, ubicada en calle Sánchez y Starace de Guaymallén, y le confesó que había asesinado a su expareja, Jésica Olguín, de 33 años.

"Maté a mi esposa", le habría dicho. Luego, se dirigió hasta una habitación de la casa, se acostó y tomó pastillas para conciliar el sueño (Clonazepam).

Jésica Olguín junto a Juan Manuel Tarres.

En medio de la desesperante confesión, la tía llamó al hermano del agresor y le explicó lo que el sujeto había dicho. En ese contexto, el hermano se presentó en la comisaría 36º e indicó que "a través de un llamado telefónico por parte de su tía", su hermano había confesado que "mató a la esposa".

La policía se dirigió hasta el domicilio de Molinero Tejeda y encontró a la joven en el interior de una habitación, boca abajo, maniatada de pies y manos y con indicios de ahorcamiento. Inmediatamente, se desplegó Personal Policial de Guaymallén hacia la vivienda de la tía, donde se encontraba resguardado el femicida. Una vez allí, con la autorización de la dueña de casa acceden a una habitación donde encuentran al ciudadano Juan Manuel Tarres acostado sobre una cama y profundamente dormido.

Conmoción y desconocimiento

Pese a que durante la madrugada hubo un intenso movimiento de policías en el barrio, los vecinos explicaron a MDZ que se enteraron a través de los medios de comunicación. Aunque estaban impactados por la noticia sobre el femicidio, afirmaron que "conocen poco a la joven".

"La hemos visto pasar con el cochecito y sabemos que tiene tres nenes de unos 12, 6 y 2 añitos, pero nada más. Nunca hemos visto un hombre con ella, siempre la veíamos sola. Era buena vecina, muy tranquila", explicaron dos vecinas que observaban el trabajo policial.

Jésica Olguín junto a sus tres hijos.

Por su parte, quien más la conocía era Vero, una comerciante de la zona. La joven remarcó que Jésica vivía en los pequeños departamentos de Molinero Tejeda desde hace un año, junto a sus tres hijos. Además, destacó que "la noticia le cayó como un balde de agua helada".

"No lo puedo creer. Era una buena mujer, muy 'busca'. Siempre intentando que a sus hijos no les faltara el plato de comida. Ahí vivía sola, pero ella una vez me dijo que tenía problemas con el padre de los dos hijos más chicos, pero una nunca se imagina que puede llegar a este punto", aseguró Verónica a este diario.

La mujer indicó que Jésica era oriunda de la ciudad de Mar del Plata y que no tenía familiares en Mendoza. A su vez, el padre del hijo mayor se encuentra en Chile.

"Ella cobraba la asignación y además iba a lugares para recibir las viandas de los chicos. Era una gran madre, intentaba que nunca les faltara nada a sus hijos", exclamó.

Un mensaje

En diálogo con MDZ, algunos vecinos explicaron que hace algunos días apareció un cartel en el portón del terreno colindante al departamento de la joven y, para ellos, podría tratarse de un mensaje de Juan Manuel Tarres para su expareja.

"Yo creo que la gente que quieres de verdad no la dejas de querer nunca, ese cariño no lo mata ni el tiempo, ni los errores, ni nada...", estaba escrito en el portón. Foto: ALF PONCE MERCADO/ MDZ.

Pese a que Juan Manuel Tarres fue hallado en Guaymallén, tras el femicidio, bajo un profundo estado de sueño, como medida de seguridad los efectivos policiales lo aprehendieron y solicitaron la presencia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) para que lo asista.

Tras una investigación se descubrió, además, que el agresor posee antecedentes penales por violencia de género en 2021 y un pedido de captura vigente, solicitado por el juzgado de familia. Es que la joven lo había denunciado por amenazas simples y lesiones (ahorcamiento).