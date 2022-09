Allanaron un centro cultural vinculado al ataque contra Cristina Fernández de Kirchner

Policías de Delitos Complejos de la Ciudad de La Plata realizaron un allanamiento en un centro cultural luego de la difusión de un video que reivindicaba el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner. En él se hacía referencia a Fernando Sabag Montiel como un "héroe brasileño".

El episodio se produjo durante el domingo por la noche en el Centro Cultural Kyle Rittenhouse, ubicado en la intersección de calle 5 y 65, en la ciudad de La Plata. Efectivos policiales se dirigieron hasta el lugar luego de que publicaran un video donde felicitaban a Sabag Montiel por dispararle e intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al arribar al centro cultural, la Policía secuestró varios elementos y documentación que puede ayudar a la investigación. Además, el video titulado "Nuestro total apoyo al HEROE brasileño que intentó hacer JUSTICIA por los argentinos" también fue vinculado al caso, mientras que el joven que aparece en él quedó detenido por disposición del Juzgado Nº 3 de La Plata.

El audiovisual inicia con la frase "Lindo susto te pegaste, ¿no?. Vieja de m*****" y luego continúa con aplausos hacia Sabag Montiel. Tras levantar un vaso para celebrar el accionar del hombre, el sujeto afirmó que "lamentaba que el tiro no hubiese salido".

"No me vengan con el principio de no agresión a los enemigos, a los marxistas de re mil p*** y progre peronistas que apoyaron esta cuarentena de m***** que dejó sin trabajo a millones", explicó el sujeto en el video.

Según el diario El Editor Platense, el mismo centro cultural había levantado revuelo hace algunos meses luego de que se presentara como anticomunista y anti ideología de género. A su vez, el lugar lleva el nombre de Kyle Rittenhouse, un estadounidense de 19 años que es conocido por ser autor de un tiroteo que dejó dos muertos en una protesta por el asesinato de Jacob Blake en manos de la policía.