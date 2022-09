Video: rompió un auto para robar en Maipú y los vecinos explotaron

Un robo ocurrió en la mañana de este viernes en Mendoza que quedó captado por las cámaras de seguridad. Los vecinos aseguran que es el segundo en la semana y están cansados de no salir tranquilos a la calle.

El robo se produjo en la cochera del barrio Procrear de Maipú cuando el delincuente se acercó a uno de los autos estacionados con un palo, rompió la luneta y sustrajo el parlante del vehículo.

El hecho es el segundo que ocurre en la semana en el barrio, ya que el martes le robaron la moto a un joven que intentaba irse a trabajar.

"Estamos hartos, ya no sabemos qué hacer. Si bien a una cuadra está el puesto de Infantería, los robos no cesan y tenemos miedo", dijo Claudia una de las víctimas a Mdz, que agregó que "nos roban en la parada del colectivo, cuando subimos al auto, hasta cuando los chicos juegan en los espacios verdes del barrio y ya no sabemos qué hacer".

Los vecinos solicitaron mantener una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad para encontrar una solución a los constantes hechos de inseguridad que padecen,

"Es una nueva modalidad que emplean los delincuentes que es la de asaltar a los que vamos a trabajar y la verdad es que estamos muy cansados porque además de los robos cometen hechos de vandalismo, nos pintan las paredes, arrojan pinturas a los autos, es muy difícil vivir así", sostuvo la mujer a este medio.