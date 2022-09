Dramática situación tras la explosión de una refinería: tres muertos y varios desaparecidos

Horas de trabajo para contener un incendio, muertos y desaparecidos tras la explosión de una refinería en Neuquén. Por el episodio, el sindicato de petroleros anunció el paro de actividades.

El siniestro se produjo este jueves a la madrugada en la refinería New American Oil (NAO) de Plaza Huincul, en Neuquén. Cerca de las 4 de la madrugada se produjo un incendio en uno de los tanques de almacenamiento que luego se expandió "de forma descontrolada".

La explosión afectó el edificio y camiones de la empresa, mientras que dejó al menos a tres personas fallecidas y varios desaparecidos. En ese sentido, el subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martín Giusti, afirmó a LM Neuquén que "todavía no pudieron precisar cuántas personas desaparecidas hay".

"No tenemos datos certeros de quiénes son, no sabemos la cantidad, la empresa no nos da la cantidad de operarios que había al momento del hecho", indicó el funcionario.

En el lugar trabajan decenas de bomberos y se cuenta, además, con el apoyo del Complejo Industrial YPF. Sin embargo, tanto los bomberos como Giusti afirmaron que hay problemas con el abastecimiento de agua.

En medio de la trágica situación, el sindicato petrolero anunció un paro total de actividades. “Es tiempo de poner fin a la avaricia que prioriza las ganancias por sobre la vida de los trabajadores. Hemos intentado por los mecanismos legales avanzar sobre estos temas, pero es imposible cuando una de las partes mira los números y no a los trabajadores y sus familias”, señalaron en un comunicado.

Por su parte, vecinos de la zona aledaña del parque petroquímico de Plaza Huincul continúan con preocupación, pese a que el fuego externo pudo controlarse.