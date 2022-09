Caso Belsunce: la declaración que complica a Pachelo

Este viernes declaró la última persona que vio con vida a María Marta García Belsunce y con su testimonio complicó la situación de Nicolás Pachelo, el único acusado del crimen del country.

Pedro Apiroz Achável tenía 14 años cuando el 27 de octubre de 2002 se cruzó a Belsunce en el country Carmel, momentos antes de ser asesinada. El hombre sostuvo que saludó a María Marta mientras caminaba junto a sus amigos y que al continuar su camino vio a Pachelo en la misma cuadra que la víctima.

"Estaban en la misma cuadra el señor Nicolás Pachelo y la señora María Marta García Belsunce”, dijo el testigo y luego agregó que para volver a su casa hizo el camino más largo porque en ese momento "Pachelo daba miedo y no me lo quería cruzar. Tenía 14 años, era bastante miedoso y no tenía mucho para defenderme".

“Lo veo a Pachelo más cerca, llegando a la bocacalle. María Marta estaba antes, mentiría decir cuantos metros antes”, explicó en uno de los fragmentos de su declaración y añadió "la última imagen que tengo de María Marta es doblar, con la bicicleta y vestida con un piloto”.