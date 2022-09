Audios: así le avisaban a Martín del Río que sus padres estaban muertos

En las últimas horas trascendieron los audios en los que Martín del Río se entera que sus padres fueron asesinados. Se trata de las llamadas que realizó la empleada tras encontrarse con los cuerpos de José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso en Vicente López.

En uno de los audios, dados a conocer por el periodista Mauro Szeta, se escucha a Nina, la empleada de la familia. La mujer, notablemente alterada le dice: "Martín, soy Nina, apurate, corré para acá, tus padres están muertos en el garaje en el auto, dale Martín, por favor, apurate”.

“Hola Nina, ¿qué pasó? Me hablás tan rápido que no te entiendo”, fue la respuesta de Del Río, quien hoy se encuentra detenido por el doble homicidio. Ante esto, Nina insiste: “Apurate Martín, por favor, tus padres están muertos en el garaje, los dos en el auto. Dale Martín, que me estoy muriendo yo también, salí afuera, por favor, ¡vení!”.

En ese momento, Del Río llama al 911 y relata lo que la mucama le dijo, aunque sin perder la calma.

Horas después del hecho, y cuando la policía realizaba las pericias, la Justicia ordenó la detención de María Ninfa Aquino, Nina. Al respecto, Del Río habló con un amigo y le comentó lo que había ocurrido: “Esperemos saber la verdad, está la empleada doméstica detenida con varias cosas. Había borrado fotos de la caja de seguridad de mis viejos, había borrado fotos del lugar donde mi mamá guardaba la llave de la caja. Un desastre”, comentó intentando incriminar a la mujer que, de acuerdo a la investigación, nada tuvo que ver con el doble crimen.