Caso García Belsunce: el duro relato del hermano de María Marta en el juicio

Horacio García Belsunce, el hermano de María Marta, la socióloga asesinada hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar, aseguró al declarar en el juicio que el abogado de Nicolás Pachelo le dijo que su cliente era capaz de haberle bajado "el cargador entero" a su hermana cuando luego de la autopsia se supo que la muerte había sido un asesinato.

El testimonio del abogado y periodista que en 2011 había sido condenado por el encubrimiento del homicidio, pero que en 2020 quedó sobreseído, luego de la absolución del viudo Carlos Carrascosa, se inició pasadas las 11.30. En ese contexto, lo primero que hizo cuando los fiscales le preguntaron por su hermana, fue mencionar su nombre y hacer una pausa.

"María Marta… En primer lugar, quiero decir al tribunal que este no es un día cualquiera, que estuve casi 20 años esperando que llegue este día para poder decir todo lo que tengo que decir y para que el asesinato de mi hermana no quede impune", dijo Horacio ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.

"Se la extraña mucho, pero sé que ella está ahora conmigo", agregó sentado en la misma sala donde hace 11 años fue condenado, aunque ahora declarando como testigo.

García Belsunce contó que cuando el 2 de diciembre de 2002 se supo por la autopsia que a su hermana la habían asesinado de seis disparos, "vuelve a salir el nombre del vecino incómodo, molesto y delincuentón de Pachelo". Explicó que en esa época era "amigo" de Roberto Ribas, si por amigo se entiende que con él solía "jugar golf, tomar un cafecito en tribunales e ir a comer a su casa", y cuando alguien le dijo que el penalista era el abogado de Pachelo le pidió una reunión.

Todos los testigos apuntan a Nicolás Pachelo.

"Nos encontramos y sin que yo le hubiera dicho nada, me dice: ‘Ahí hay un malandra del que yo soy abogado, Pachelo, un pibe bravo, complicado’", relató el hermano de la víctima. Y agregó: "Me preguntó ‘¿cuántos tiros tiene María Marta?’. Le digo cinco y el ‘pituto’ (por la bala que rebotó en el cráneo de la víctima, quedó en la escena y fue descartada por un inodoro). Y me dice: ‘Le podría haber bajado el cargador entero porque es capaz. Es muy raro porque no me llamó. Cualquier cosa que yo sepa te llamo’, y terminó la reunión".

Más temprano, y mientras esperaba el turno de su declaración en un café ubicado frente a los tribunales de San Isidro, García Belsunce dijo al canal C5N: "Hace casi 20 años que estoy esperando este momento. No voy a hacer declaración hasta que declare yo y mis hermanos. Estoy tranquilo. Esperamos Justicia por todos".

En este tercer debate que se lleva adelante por el crimen, la fiscalía apunta a demostrar que Pachelo (46) mató de seis balazos en la cabeza a María Marta cuando lo sorprendió robando en su casa el 27 de octubre de 2002, y con la colaboración de los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45), también imputados en este debate.