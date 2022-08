Tupungato: quisieron robar, los atraparon y se pelearon frente al ayudante fiscal

Un insólito episodio ocurrió en el departamento de Tupungato, Mendoza, luego de que dos sujetos fueran detenidos por golpear a una persona e intentar robarle una bicicleta. Sin embargo, minutos más tarde debieron ser atendidos por personal médico.

Policías de Tupungato se desplazaron tras recibir un llamado que alertaba sobre una pelea entre tres hombres en calle Coronado, en el distrito de Cordón del Plata. Según informó el medio local El Cuco Digital, al llegar al lugar los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien les manifestó que dos sospechosos lo habían golpeado en la cara para robarle una bicicleta.

Los delincuentes no lograron su cometido y escaparon, aunque no llegaron muy lejos: con su mano, la víctima logró señalar a dos jóvenes que iban caminando de manera tranquila. Rápidamente los uniformados intentaron detener su marcha, pero ambos comenzaron a correr. Pese a ello, la persecución no duró mucho y finalmente fueron atrapados.

Al llegar a la subcomisaria del distrito Cordón del Plata, Tupungato, los acusados comenzaron a golpearse entre ellos, en presencia del ayudante fiscal. Por este motivo, ambos debieron ser asistidos en el centro de salud de la zona, aunque no presentaban lesiones de consideración.