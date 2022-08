Video: una mendocina fue víctima de un robo y, a las horas, la intentaron estafar

Una joven mendocina vivió una angustiante situación luego de que le robaran una bicicleta que utilizaba como medio de transporte para ir a trabajar. Pero al parecer, el botín les pareció insuficiente y los delincuentes realizaron una segunda jugada: decidieron estafarla.

El robo se produjo durante los primeros minutos del domingo, cuando Aldana se encontraba trabajando en una hamburguesería ubicada en calle Paso de los Andes y Agustín Álvarez de Ciudad. Cerca de las 00.40, un sujeto que había llegado a bordo de una moto notó la presencia de una bicicleta en la puerta del local y decidió llevársela.

En menos de 10 segundos, el delincuente logró cortar la cadena que la sujetaba, se subió y se dio a la fuga. Un minuto más tarde, Aldana, la dueña de la bicicleta se percató del robo y denunció la situación.

"El local donde trabajo es todo vidriado y creemos que los ladrones nos estuvieron acechando por una de las ventanas hasta que se diera la ocasión. Sacaron una pinza, cortaron la cadena y se la llevaron", explicó la dueña a MDZ.

Aunque parecía un robo tradicional, treinta minutos más tarde ya la habían publicado para venderla a un precio menor al que valía. En ese contexto, la joven decidió escribirles para comprar, por segunda vez, su bicicleta.

"Quisimos contactarlos para intercambiar dinero por la bicicleta y no lo conseguimos. El intermediario al parecer es quien vende las cosas robadas, pero no nos quiso dar el número de los ladrones. Lo que sí sé es que son del barrio Santa Teresita, en Las Heras", explicó la joven.

Sin embargo, un día más tarde los propios delincuentes intentaron aprovecharse de la desesperada situación de Aldana y decidieron continuar con otra modalidad, la estafa. Bajo el nombre de Pablo, uno de ellos se hizo pasar por el dueño de una bicicletería y le ofreció simplemente "ayudarla" porque "él no iba a ganar nada con eso".

El hombre le explicó que le habían ofrecido la bicicleta por 10 mil pesos y que tenía que enviarle el dinero a un CBU que le iba a pasar. Luego de comprarla para ella, la podría pasar a buscar por su domicilio.

"Aldana discúlpame, acá los pibes me mandaron este audio", le dijo Pablo, el supuesto dueño de la bicicletería. Tras ese mensaje, el sujeto le envió un supuesto audio grabado por los propios ladrones. "Hola Pablo, avisame qué va a hacer porque, si no la va a querer, ya está, se coció. Ya tengo otro comprador, no sé que más querés".

Según el relato de Aldana, el sujeto le había explicado que le tenía que pasar la plata sí o sí por CBU porque "él no quería tener problemas con la Policía, ni que llegarán a su casa o que ella se encontrara con los asaltantes porque son pibes muy jodidos".

"En ningún momento me dio una dirección para pasar a buscar la bicicleta o llevarle la plata. Yo le dije que tenía los 10 mil pesos pero me insistía con el CBU. Cuando le dije que no se lo iba a pasar de esa manera, me bloqueó", remarcó Aldana.

Pese a que la joven aún no logra conseguir la bicicleta, espera que alguien pueda contactarse con ella y, al menos, vendérsela ya que era su único medio de transporte para ir a trabajar. "Todavía la estoy pagando, me queda un año para terminarla, por eso la estoy publicando por todos lados. Es una Motomel 390, rodado 29. No hay muchos modelos de esa acá en Mendoza". La bicicleta robada y publicada por los delincuentes.

Finalmente, Aldana explicó que desde hace meses son testigos de múltiples robos en la zona. "Al vecino le rompieron el vidrio del auto para sacarle una computadora y, a mi hermano le pasó lo mismo, pero para robarle una campera. También han ingresado al local y se han llevado los celulares de mis compañeras".

Y agregó: "En lo que va del año nos han robado tres veces".