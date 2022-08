Plácido Domingo y su vinculación con la secta porno: "Me han usado"

Plácido Domingo, el tenor español, habló sobre las acusaciones que lo vinculan con la secta porno de Villa Crespo, la cual operaba desde Buenos Aires pero tenía ramificaciones internacionales. En declaraciones a TV Azteca de México, el hombre dijo que "lo usaron".

El nombre del artista apareció vinculado a la Escuela de Yoga de Buenos Aires luego de que salieran a la luz tres audios en donde solicitaba servicios sexuales a la secta porno que es investigada por la Justicia. En medio del escándalo, Domingo negó las acusaciones e indicó que "todo está comprobado".

"Está todo comprobado que no hay nada; lo que siento mucho es que era un grupo de amigos, que consideraba músicos, con quien estuvimos en una ocasión y los invité a trabajar. Desgraciadamente no ha sido así, pero desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”, explicó a la TV Azteca.

En ese contexto, el músico indicó que se sintió traicionado y usado. "Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta de que te han usado, entonces es así".

A partir de la supuesta vinculación del tenor español con la secta de Villa Crespo dedicada al abuso, la trata y la explotación sexual, Domingo se enteró de la cancelación de uno sus conciertos en Chile. Según la empresa promotora, la misma se debe a "dificultades en la logística de la gira" y a "una situación que se escapa" de sus "manos como productora", por lo que lamentan "las complicaciones que esto pueda provocar".

Los hechos salieron a la luz dos años más tarde de ser denunciado por un grupo de mujeres por "acoso sexual". En ese contexto, Plácido Domingo se había disculpado por "el dolor" causado y aceptando "toda la responsabilidad" de las acciones.