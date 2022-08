Amigas de la enfermera muerta apuntan al marido: "Él la mató"

Amigas de Elizabeth Di Legge, la enfermera que fue encontrada muerta en su casa de La Matanza, apuntaron al marido y denunciaron violencia de género. "Él la mató física y psicológicamente", explicaron.

Di Legge (47) había salido el viernes desde su casa hacia su trabajo en el Hospital Churruca y desde ese momento no se supo nada de ella. Durante más de tres días, efectivos policiales la buscaron por la zona pero no encontraron rastros. Finalmente, el lunes la encontraron muerta en su casa ubicada en González Catán, La Matanza.

Mientras los pesquisas intentan saber las causas de muerte de la mujer, el esposo de Di Legge, Silvio Espíndola, quedó detenido. En ese contexto, las amigas de la mujer apuntaron contra el sujeto.

"No sabés lo mal que la trataba, como a una basura. Fue él", dijo una de las mujeres a TN. Y agregó: "Tengo un informe que me contaba atrocidades que hacía este hijo de p***, la hizo pelota. Esta gente no tiene que salir más, es un enfermo. Ayer pasé y él me dijo que no sabía nada".

Por su parte, otra de las amigas mostró las capturas de pantalla de las charlas que mantenía con Di Legge. En ellas, la enfermera confirmó que era víctima de violencia de género.

"Imaginate que cuando llego estoy destruida y encima acá cada pelea con el otro HDP", le habría escrito Elizabeth Di Legge a su amiga. Y luego continuó: "Estoy muy triste, me trata mal y mi casa es un desorden".

Los mensajes de WhatsApp además se complementan con el relato de las amigas, quienes comentaron algunas de las situaciones que la enfermera vivía. "Siempre la trató mal. Ella venía llorando a mi casa y yo le decía que venga a vivir conmigo. La mató él. No lo dudo porque siempre la maltrató, ella dos veces quiso matarse, pero no se animaba por los nenes. Venía sufriendo de antes", explicaron.