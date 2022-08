Era su cumpleaños, salió a comprar y fue asesinado en una persecución: 2 policías condenados

Este martes comenzó el juicio contra dos policías bonaerenses por el crimen de Lucas Verón, el joven que en el día de su cumpleaños fue asesinado durante una persecución en la localidad de González Catán, en el mes de julio del 2020. Tras un agitado debate, el jurado los declaró culpables, aunque aún se espera conocer la pena.

Dos efectivos de la Policía bonaerense comenzaron a ser juzgados este martes por 12 jurados titulares (y 6 suplentes) en la Universidad de La Matanza. Luego de una jornada que se extendió hasta la madrugada, Ezequiel Benítez y Cintia Duarte fueron hallados culpables de "homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio".

Desde el inicio de la jornada, el fiscal del juicio Sergio Antín, dijo a los presentes: "Van a escuchar una historia triste, de gatillo fácil".

Según el relato de Marco Gonzalo Aguirre, amigo de Lucas (18) y quien manejaba la moto en la que llevaba como acompañante a la víctima la madrugada del 10 de julio de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del coronavirus, él concurrió a la casa de Lucas para festejar su cumpleaños.

"A la noche jodimos entre amigos, salimos a tomar aire al patio y vemos que pasa un patrullero y nos miran, no le dimos bola y entramos", recordó Aguirre, quien luego añadió que decidieron ir con la moto junto a Lucas a comprar gaseosas y alguna bebida energizante. El joven sostuvo que "como no había nada abierto" por el aislamiento regresaron a la casa de Lucas, pero en ese momento se encontraron "con un patrullero con las sirenas y luces apagadas" que los "quiso chocar".

"No nos dieron una orden de alto, nos asustamos y acelero, era la primera vez que nos pasó algo así. Nos subimos a la vereda y el patrullero nos persiguió tirando cuatro tiros", dijo el testigo.

Según le explicó al jurado, primero hubo dos disparos y luego otros dos cuando cayeron de la moto. "Lucas corría adelante y yo atrás, él trastabilla y cae, lo paso y vuelvo porque no venía más", dijo el joven, quien contó que fueron al hospital y después lo vio a Lucas "en la camilla ya sin vida".

Marchas de pedido de justicia por Lucas Verón.

La declaración policial

Ezequiel Benítez, uno de los policías acusados, admitió que participó de la persecución en un móvil "con las balizas apagadas" y que efectuó dos disparos porque pensó que los jóvenes estaban armados, aunque dijo que tras el hecho se retiró del lugar sin asistirlas porque creyó que no había herido a nadie.

El policía explicó que esa noche recorría la zona de González Catán y que habitualmente patrullaban las calles con las sirenas apagadas por razones de seguridad, ya que en otras ocasiones habían recibido pedradas o disparos. En medio de la noche, identificaron a "varios masculinos" que enviaron a su casa hasta que en un momento se cruzaron una moto con dos jóvenes a bordo.

"Queremos identificar a la moto pero se van y arranca la persecución con las balizas apagadas pero las luces siempre prendidas, a unos 70 metros de distancia", explicó Benítez, quien agregó que la moto cayó por la velocidad, por lo que se detuvo y, si bien "no se lograba ver bien", dijo que uno de los sospechosos "se da vuelta como que esgrimió un arma".

Ante esa situación, el policía realizó dos disparos con su arma reglamentaria pero dijo que creyó que no los había herido, tras lo cual a "los dos minutos" los alertaron por un "robo en proceso" y se retiraron del lugar. Sin embargo, minutos después regresó con otros tres móviles porque en ese sitio les informaron que había un herido de bala "por una pelea entre bandas".

"No me imaginé que hubiese herido a una persona, yo no apunté", sostuvo Benítez.

En medio del dolor, Cristian Verón, el padre de Lucas, afirmó que "era un chico sano de la casa que trabajaba y estudiaba".