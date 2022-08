Grave denuncia por las muertes de bebés en un hospital: "Todos sabían"

La provincia de Córdoba se encuentra conmocionada por la extraña muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal "Dr. Ramón Carrillo". Pese a que una gran cantidad de empleados son investigados, un nuevo testimonio puso en tela de juicio las actuaciones de las autoridades.

La supervisora general del hospital cordobés, Gladys Ríos, aseguró que las autoridades "encubrieron" los hechos. La mujer explicó que se trataría de nueve casos de bebés muertos que habían nacido en perfectas condiciones, pero desmejoraron en solo horas.

Ríos indicó que "las autoridades hospitalarias taparon todo" desde antes de la "noche fatídica" del 6 de junio, donde tres casos de desmejoría al mismo tiempo provocaron la intervención del Ministerio de Salud provincial. "Cuando llegué a la mañana siguiente, mis compañeros lloraban. ‘No sabés, Gladys, la noche que pasé, los bebés que se murieron’", dijo la mujer.

Por su parte, la supervisora manifestó que "las autoridades sabían que algo pasaba" un mes antes de esa noche. "En mayo mandaron a cambiar los lotes de vitamina K, un medicamento que se le da a los recién nacidos, no solo del área de neo, sino de todo el hospital". Sin embargo, esa acción no fue informada al ministerio de Salud.

Aunque las acusaciones ya son graves, Ríos señaló que hubo "una mano negra". "Nos empezaron a entrevistar en absoluta reserva y nos dijeron que no podíamos hablar de nada de esto ni dar entrevistas", explicó. Y agregó: "Nos quisieron callar a todos, nos dijeron que no podíamos decir nada a nadie, por eso no dije nada antes".

Finalmente, en relación a los enfermeros sospechados, la mujer remarcó que ambos jóvenes son relativamente nuevos en el hospital. "Los dos son excelentes chicos. Si los tuviera que calificar del 1 al 10, le pongo un 20".