Sobreseyeron a 52 mendocinos que hicieron fiestas clandestinas en plena cuarentena

La Justicia de Mendoza sobreseyó a 52 personas que realizaron fiestas clandestinas en la cuarentena obligatoria impuesta por la pandemia del coronavirus. Estos mendocinos estaban imputados por la violación del artículo 205, pero lograron una "solución pacífica y de reparación simbólica", donando cada uno de cajas de leche en polvo.

Los acusados participaron de dos audiencias de una duración de 30 minutos, en las cuales los jueces Eleonora Arenas y Gabriel Bragagnolo ordenaron el sobreseimiento.

De esta manera la acción penal que pesaba sobre las personas que realizaron fiestas clandestinas en medio de la cuarentena, quedó extinta.

Dos cajas de leche en polvo debieron donar los acusados

“Los hechos en los que fueron sorprendidos pusieron en riesgo a la población en un momento en el que el país incluso había cerrado sus fronteras y restringido sus actividades al mínimo. No podemos mirar para otro lado y hacer de esto un 'acá no ha pasado nada'. La sociedad espera una respuesta del Estado. Acogidos por la Ley, estamos ofreciendo una solución que es simbólica y pacificadora y por eso es que solicitamos que se dicte el sobreseimiento”, indicó el fiscal Fernando Guzzo en representación del ministerio Público.

La reparación consistió en la donación por parte de cada imputado de dos cajas de leche en polvo larga vida que quedará a disposición del ministerio de Salud y Educación.

Desde el lunes 11 de julio, serán citadas aquellas personas que fueron notificadas de la infracción mientras circulaban por la vía pública, cuando no estaba permitido, sin los permisos que se exigían en su momento y que eran emitidos por organismos estatales. En el caso de quienes no se presenten no podrán acceder a la instancia de sobreseimiento y la causa penal seguirá su curso.

Los imputados que pertenecen a la Primera Circunscripción Judicial (Mendoza, Godoy Cruz, Maipú, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo y Lavalle) deberán presentarse de acuerdo al siguiente cronograma: