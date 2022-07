El crimen de Agustina y las sospechas de su madre sobre el amigo

Agustina Fernández fue brutalmente golpeada en un supuesto robo ocurrido en la casa de un amigo en Cipolletti. El joven dio su versión de los hechos, pero la madre de la joven no le cree y asegura que su hija se defendió de un conocido.

"Mi hija se defendió de una cara conocida, eso es lo que me dice ella", dijo Silvana Cappello en declaraciones a LM Cipolletti. La madre de la joven de 19 años sostuvo que "no le cierra lo que dice este chico", en relación a Pablo Parra, el amigo de Agustina que aseguró que se trató de un robo.

Parra aseguró que Agustina estaba en su casa y en un momento él salió del departamento y cuando volvió encontró a la joven malherida en el piso. Además, indicó que una habitación estaba totalmente revuelta y faltaba dinero y otros elementos.

Debido a esto la causa se encaminó a un robo, aunque no se descartan otras hipótesis en el caso.

"Uno cuando tiene un ser querido lo primero que hace es pedir ayuda y marcar un número de teléfono. Él no tenía y sube hasta arriba a pedirle el celular a la vecina. Por lo menos ahí se fueron cinco minutos. No sé, no todos manejamos la misma lógica", dijo la mujer.

En relación al brutal homicidio -la joven tenía el rostro y la mano izquierda destrozadas- agregó que: "no se justifica que por dos celulares y mil dólares le hayan destrozado la cabeza".

Por el momento en el caso no hay detenidos y la investigación avanza.