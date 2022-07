Denunciaron al baterista de Sabroso por violencia de género

Una cordobesa denunció por violencia de género al baterista de Sabroso, Lucas Ross. Ivanka Milagros Basaldúa explicó que recibió golpes y amenazas.

Ivanka y Lucas llevaban cuatro años de relación pero, finalmente, la joven tomó la decisión de ir a la Justicia. La mujer aseguró que durante su noviazgo, el músico cuartetero ejerció violencia psicológica, verbal y física. Además, indicó que tiene pruebas y evidencias del maltrato físico.

Basaldúa decidió ir al Área de Género de la Municipalidad de Cosquín en busca de contención por lo que estaba sucediendo. Luego concurrió al Hospital Armando Cima para que constataran los golpes que había recibido.

Como consecuencia de la violencia, la joven se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde 2021 y explicó que además tuvo varios intentos de suicidio. "Me costó mucho hacer pública mi situación, pensé que nunca iba a poder salir de este calvario", relató a Nosotros a la mañana, por eltrece. La mujer confió que también posee un botón antipánico y una orden de restricción que fue establecida por la Justicia.

Una de las imágenes que posteó la joven.

Sin embargo, señaló que al inicio no quisieron tomarle la denuncia en los tribunales de Cosquín y la enviaron hasta la ciudad de Carlos Paz porque "los hechos habían sucedido allí". "Esta mañana, cuando fui a hacer la denuncia, me encontré con él que iba a denunciarme a mí. Me puse nerviosa y empecé a llorar", explicó.

Más denuncias

A raíz de la denuncia, Ivanka contó que recibió mensajes de otras chicas y fans de Sabroso, quienes le dijeron que tuvieron inconvenientes con él.

Lucas Ross es baterista del grupo de cuarteto y además da clases en varios colegios secundarios del Valle de Punilla. En ese contexto, la joven remarcó que algunas personas vinculadas a las escuelas se comunicaron para contarle que habían tenido problemas con el baterista.