El desgarrador mensaje de los familiares del joven atropellado por un micro

El martes al mediodía, dos jóvenes que cruzaban el carril Godoy Cruz en Guaymallén fueron atropellados por un colectivo de la línea 800. Aunque cruzaron por la mitad de la vía, algunos testigos del hecho afirmaron que el micro venía a una velocidad "un poco alta". Además, explicaron que los semáforos, el sistema de ómnibus y los constantes choques son algunos de los problemas en la zona.

"Cuando me enteré que él había sido atropellado me dio una sensación terrible en el pecho y no sabía cómo estaba", dijo a MDZ Patricia, tía de Mariano Zutaro (22), uno de las víctimas que se encuentra internada.

En medio de una falsa alarma sobre la muerte de este muchacho, la mujer dijo que "estaban desesperados". "Estábamos desesperados porque vimos en la tele que se había muerto, pero del hospital no nos habían avisado nada".

Tanto Patricia como Antonella, otra de las familiares, son usuarias habituales de la parada de colectivos ubicada en la intersección de carril Godoy Cruz y Tito Laciar, de Guaymallén. En ese lugar, en donde se produjo el accidente, detallaron que "no les parece conveniente el sistema de Metrobús".

"Desde un principio lo dije, la gente debería bajarse del micro del lado de la vereda y no en medio de la calle. Es inseguro porque para alcanzar el micro tenemos que llegar corriendo a la parada y esquivar los autos para cruzar. Nadie frena y no hay semáforos", explicó Antonella.

De la misma manera, otros usuarios del sistema de transporte puntualizaron que los conductores no piensan en el peatón. "Yo camino para buscar a mis hijos de la escuela y me han tirado el auto encima mientras voy con los chicos", dijo Belén. La mujer indicó que en la zona hay semáforos pero "desde que los colocaron, no funcionan".

"Cada uno hace lo que quiere y lo que puede. Tenés gente que hace malas maniobras, se mete en contramano, hace giros en U y van muy rápido. Pusieron este sistema de micros y me parece que no es bueno, es peligroso que la gente esté en medio de la calle", agregó José, la pareja de Belén.

¿Imprudencia?

Sabrina, una empleada de una estación de servicio del carril Godoy Cruz, presenció el episodio. "Fue muy fuerte el accidente, porque los chicos bajaron del micro y no vieron que venía otro micro y los golpeó. Automáticamente salí corriendo porque tuve un impulso de querer ayudar, y cuando los vi sabía que el chico era el que estaba peor porque tenía sangre por todos lados", explicó Sabrina a MDZ.

La trabajadora remarcó que para ella "el micro no venía rápido" porque no alcanzó a pisarlos, pero aclaró que viven ese tipo de siniestros de manera constante. "Es una calle muy transitada y nadie respeta nada. Así como pusieron los semáforos, así quedaron; no funcionan".

Y añadió: "No es la primera vez que vemos accidentes tan fuertes, pasa siempre. La gente no frena, hacen maniobras que no corresponden y van a alta velocidad", puntualizó la joven.

Por su parte, otro de los testigos del incidente remarcó que el ómnibus "sí venía a alta velocidad". "Si no no se hubiese roto el parabrisas ni hubiesen volado tantos metros", dijo el hombre.

Para él, el principal problema es la imprudencia de las personas para cruzar la calle. "Estos chicos cruzaron mal, pero no son los únicos, la mayoría cruza así. Se bajan del colectivo en el medio de la calle y cruzan como pueden porque no hay semáforos acá", indicó, haciendo referencia a la intersección de carril Godoy Cruz y Tito Laciar.