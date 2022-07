El pedido de la familia de Agostina que ayudaría a dar con el femicida

Hace más de una semana el cuerpo de Agostina Trigo fue encontrado en un galpón abandonado en San Martín, Mendoza, y hasta el momento no hay sospechoso detenidos. Si bien hubo un hombre imputado, las pruebas en principio jugaron a su favor y quedó en libertad. La familia de la joven hizo un pedido a la Justicia que cree que permitiría encontrar al o los culpables.

El cadáver de la víctima fue hallado el pasado miércoles. Los investigadores confirmaron que había rastros genéticos debajo de las uñas de ella, que serían del femicida. Por esto suponen que la joven intentó defenderse. Además, del rastrillaje que hicieron en el lugar se desprende que el asesinato se habría cometido en otro sitio y los agresores luego abandonaron a la mujer en el galpón.

Por el momento no se conoce el resultado final de la necropsia, y si bien confirmaron que murió como consecuencia de varias puñaladas, no se ha establecido si fue sometida a un abuso sexual. Esto debido a que en el cuerpo detectaron rastros de semen, pero aún no se ha determinado si se trató de una relación consentida que mantuvo o si fue víctima de una violación.

El cuerpo fue hallado en un galpón abandonado

En tanto, la familia de la chica, a través de uno de sus abogados querellantes, Maximiliano Legrand, realizó un pedido a la Justicia que entienden que ayudaría a dar con el o los autores.

"Pedimos que se establezca una recompensa de 5 millones de pesos, que facilitaría dar con los responsables", dijo Legrand en declaraciones a Mdz.

Asimismo, la querella indicó que hay una línea investigativa que va avanzando, por lo que creen que el ofrecimiento de dinero podría hacer que algún testigo de datos importantes.

Mientras, los pesquisas siguen analizando las redes sociales de Agostina, sus celulares y las comunicaciones que mantuvo.