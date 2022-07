Giro en la causa Villa: denunció a quien lo acusó de abuso por falso testimonio

Sebastián Villa declaró ayer durante 3 horas frente a la fiscal de Esteban Echeverria, Vanesa González, en el marco de la causa donde se le imputó por abuso sexual con acceso carnal por un hecho presuntamente acontecido en junio de 2021, en el country de Canning.

Allí, el futbolista aseguró que no cometió el hecho que se le imputó y manifestó que con la denunciante siempre tuvo relaciones consentida a la vez que negó una relación sentimental. Contó también en sede judicial que tras esa fiesta donde Doldan dijo haber sido abusada, fue extorsionado durante una cena para prestarle ayuda económica sino mostraría una foto de su nalga morada y diría que fue él y que “con eso arruinaba su carrera”.

Esta mañana, patrocinado por su abogado Martín Apolo, el jugador presentó una denuncia penal por falso testimonio agravado y falsa denuncia contra la mujer que lo denunció.

“Que vengo por el presente a solicitar ser tenido como particular damnificado en la presente denuncia, a la luz de lo dispuesto por el artículo 77 del Código Procesal Penal, contra Rocío Tamara Doldan, como así también sus partícipes, cómplices y encubridores, en virtud de los hechos que a continuación se exponen”.

En fecha 13 de mayo de 2022, Roció Tamara Doldan efectuó una falsa denuncia contra mi persona y el día 16 de ese mes y año declaró bajo juramento de ley, propiciando falso testimonio agravado.-Es decir que Rocio Tamara Doldan infringió las normas establecidas en los artículos 245 y 275 del Código Penal, concursando realmente (artículo 55 de dicho texto legal) y en calidad de autor (artículo 45 de dicha norma).

Sabido es que quien resulta denunciante puede ser considerado autor del delito de falso testimonio en los términos del artículo 275 del Código Penal, quien a la vez puede ser responsable del delito de falso testimonio, si al ratificar sus dichos bajo juramento refiere haber percibido por sus sentidos algún extremo que pueda ser considerado como prueba, nada impide que se puedan violentar ambos tipos penales”.

En la presentación reprodujo la denuncia de la mujer y su declaración testimonial ante la fiscalía de Esteban Echeverría. También manifestó que Rocío Tamara Doldán refirió que “la abuse sexualmente con acceso carnal la noche del 26 de junio de 2021 en el interior de mi entonces domicilio del barrio Venado II de la localidad de Canning, Partido de Esteban Echeverría en la Provincia de Buenos Aires. Ello nunca sucedió. En esa ocasión, al igual que en otras, tuvimos relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos”.

Sin perjuicio que conductas como la denunciada sucede habitualmente fuera del alcance y la vista de terceras personas, “todos los elementos que se agregaron a la causa con posterioridad, brindados objetivamente –salvo los hermanos y la mejor amiga de la aquí imputada quienes únicamente reprodujeron la versión de Doldan y contada por ésta- contradicen los extremos de la denuncia y lo declarado bajo juramento de ley”.

Agregó además en su presentación que un dia y medio después de haber tenido relaciones sexuales, concurrió Rocío Tamara Doldan al Hospital Penna en virtud de experimentar un dolor en su vagina. “Si realmente hubiera sufrido el abuso sexual que falsamente denunció y también hubiera existido el diálogo que dijo haber tenido con las médicas ginecólogas, ello se habría acreditado en el legajo. Y nada de eso sucedió”, sostuvo.

Por otra parte refirió que la mujer en su denuncia y exposición bajo juramento de ley refirió poseer mensajes de Instagram donde yo asumía lo que ella denuncio. Eso también es falso. “Rocío Tamara Doldan acompaño impresiones de diálogos que habría mantenido conmigo vía chat, de la cual se observa que no resulta ser mi cuenta y ello Doldan lo sabe perfectamente. Y pretende hacer valer por cierto algo que es totalmente falso, induciendo una vez más a los investigadores a actuar erróneamente, resultando su accionar claramente extorsivo”.

Sostuvo Villa que desde hace varios años resulta ser el titular de la cuenta de Instagram identificada como sebastian14villa la cual tiene el tilde de verificada. “Rocío Tamara Doldan presento en su denuncia falsos mensajes con el usuario “sebastian14vi…” la cual no resulta ser mi cuenta, no es una cuenta verificada y tiene la opción de llamada, entonces reitero NO ES MI CUENTA DE INSTAGRAM. Y ello no puede pasar desapercibido ni argumentar que lo desconoce o que una persona se hizo pasar por mí para dialogar con ella”.

Por último manifestó en su denuncia que el día 11 de mayo de 2022, es decir dos días antes que Rocío Tamara Doldan efectuara la falsa denuncia, “recibieron llamados telefónicos mi representante Rodrigo Riep, mi amigo Félix Benítez y mi abogado Martin Apolo de una persona que se identificó como Federico solicitando dinero para no perjudicarme con una denuncia, lo que motivo que el nombrado letrado realizada la denuncia por extorsión ante la Comisaria Anexo 14 A de la Policía de la Ciudad recayendo en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 25 de la Capital Federal, la que se encuentra en plena etapa investigativa”.

Además solicitó que tramite en una Unidad Funcional de Investigación independiente a la numero 3 de Esteban Echeverría, por lo que corresponde que intervenga en la misma “alguna de las Fiscalías de la jurisdicción aludida diferente a la específica de género (donde incluso se ha solicitado mi detención), en la que se ha actuado con falta de objetividad fiscal, a tenor de lo que establece la ley de Ministerio Publico”.