"Mi papá me va a pegar": entró a robar y quedó colgado de una reja

Un ladrón ingresó a una casa de la ciudad de Posadas, Misiones, y las imágenes se hicieron virales por la particular fuga que realizó. Aunque intentó saltar la reja, la ropa no lo ayudó y quedó colgado. "Mi papá me va a pegar", le dijo el delincuente a los testigos del hecho.

El episodio se produjo cerca de las 5 de la madrugada de este viernes, en el barrio 27 de Agosto, de Posadas, Misiones. El menor de edad había ingresado a robar a una casa ubicada en las calles Ucrania y Urquiza, pero no logró su cometido.

Al ingresar, el dueño del domicilio lo descubrió y, cuando quiso escapar por encima del portón, su pantalón quedó enganchado en la reja. Aunque el ladrón adolescente intentó soltarse, quedó suspendido de los tobillos con la cabeza apoyada en el suelo.

Un vecino fue testigo de la situación y decidió grabar al ladrón que pedía constantemente que lo liberaran. "Ahora aguantate hasta que venga la Policía", le dijo el hombre.

"Mi papá me va a pegar", repetía el adolescente mientras el vecino le indicaba que dijera su nombre y apellido.

Luego de algunos minutos, el hombre dio aviso al 911 y efectivos de la Unidad Regional VII se trasladaron al lugar. El delincuente fue identificado como S.R.M.R. de 17 años y estaba domiciliado en el mismo barrio.

Por su parte, al momento de ser detenido estaba desorientado y, según sospechan los investigadores, en estado de ebriedad. Horas más tarde, en un barrio cercano hallaron un Chevrolet Agile abandonado que pertenece al padre del adolescente y, en el interior habían botellas de alcohol.

Bajo este contexto, el padre del menor se dirigió hasta la comisaría y confirmó que el vehículo era utilizado por su hijo.