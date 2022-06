Vecinos denuncian la odisea de llegar a casa en medio de disparos

Un último episodio fue la gota que rebalsó el vaso. El lunes, un hombre circulaba por el Acceso Este, bajó hacia 25 de Mayo y dobló por 9 de Julio para llegar a la casa de su amiga ubicada en la zona de Jesús Nazareno, en Guaymallén. Sin embargo, al llegar a la intersección con Castro aparecieron dos individuos encapuchados y armados.

"Uno me apunta directamente a la cara y otro que acompañaba a este individuo sale corriendo hacia la esquina, adelantándose hacia donde yo iba a avanzar con el vehículo. Mi reacción fue acelerar, agacharme para que no me dispararan y doblar a toda velocidad para evitarlos", relató la víctima.

Y agregó: "Cuando doblo hacia Elpidio González siento un impacto en la puerta derecha de mi camioneta y no frené hasta llegar al domicilio. Ahí me bajé y noté dos marcas de arma de fuego".

Los impactos que recibió en la camioneta.

El relato

Tras el hecho, los vecinos que colindan con el barrio Castro, en Guaymallén, aseguraron que la situación es insostenible y se acrecentó con la pandemia. Además, remarcaron que realizaron denuncias y hasta le escriben al intendente y al ministro de Seguridad, pero "se pasan la pelota".

"Literalmente nos agarran a tiros. En esa esquina siempre hay gente esperando a los vecinos que pasan para robarles. El problema es que ya nos apuntan directamente con armas y empiezan a tirar piedras hasta que las personas frenan por algún motivo", explicaron a MDZ las familias que viven cerca del barrio Castro.

Según el relato vecinal, hace un año "se pusieron firmes" y comenzaron a reclamar por mayor seguridad, pero nadie se hace cargo del problema. "Constantemente le estamos mandando mensajes a Marcelino Iglesias y a Raúl Levrino por todo lo que sucede pero se pasan la pelota entre ellos y todo queda en la nada", dijo una vecina.

Por su parte, otra mujer destacó: "Nos dicen que nos van a poner vigilancia o viene un móvil un ratito y se va. Hicieron todo un circo, un show por la colocación de una estructura para una cámara pero nunca la pusieron. Es más, cuando vos llamás al 911 para hacer una denuncia nos responden '¿Y por qué usted pasó por ahí? Si sabe que no tiene que pasar por ese lugar'".

En esa zona de Guaymallén ya no hay delivery, pero tampoco colectivos. "Hay un control de colectivos, pero no pasan más porque se vive subiendo gente a robarle a los pasajeros".