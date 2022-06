Sebastián Villa ya está declarando en la fiscalía por la denuncia de abuso sexual

El futbolista colombiano Sebastián Villa arribó esta mañana a la fiscalía de Esteban Echeverría para ser indagado por la Justicia como acusado de haber abusado sexualmente de una joven de 26 años en su casa de un country de Canning, en junio del año pasado.

A bordo de un auto Audi blanco, Villa ingresó a las 10.51 a la sede judicial situada en Güemes 425, de la localidad de Monte Grande, a la que fue convocado por la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría. Por primera vez desde que comenzó el caso tras la denuncia de la víctima, el 13 de mayo pasado, se escuchará la versión del delantero xeneize.

La joven denunció que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de Canning, partido de Ezeiza, donde vive el futbolista de Boca Juniors, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel de xeneize. Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador y allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

Días atrás declaró también otra joven que estuvo esa noche en la casa de Villa y relató que, además, había sufrido también ella un ataque sexual por parte del futbolista, aunque le dijo a la fiscal González que prefería no instar la acción penal, es decir que no quería denunciarlo. Si bien este nuevo episodio no se podrá investigar sin el aval de la víctima, a la fiscal le sirve como medida de prueba sobre la personalidad del imputado, dijeron las fuentes judiciales.

La fiscal ya pidió en una oportunidad la detención de Villa el pasado 7 de junio, pero el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el planteo y le exigió a la fiscalía que profundice la investigación.

Sin embargo, esta no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximo en otro expediente que le inició una expareja suya por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning.

En el marco de ese expediente, una jueza correccional de Lomas de Zamora ordenó la prohibición de salida del país, entre otras medidas, aunque el futbolista ya obtuvo dos autorizaciones especiales para abandonar el territorio por cuestiones laborales con su club.