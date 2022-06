El crudo testimonio que complica a Sebastián Villa

Minutos pasaban de la 10 de la mañana del jueves cuando una joven se presentó a declarar a la UFI N°3 de Esteban Echeverría, que investiga al futbolista Sebastián Villa por abuso sexual. La mujer relató una brutal escena.

F. fue invitada a la casa del futbolista la misma noche en la que Tamara Doldan, expareja de Villa, denunció la violación. La testigo contó el contexto de esa fiesta y, además, relató que el futbolista intentó abusarla sexualmente, aunque no lo denunciará por temor a que se complique su situación laboral.

Noelia, otra de las testigos que estuvo aquella noche del 26 de mayo de 2021, relató por casualidad que su amiga F. también había sufrido un intento de violación por parte del futbolista. Fue así como los investigadores lograron dar con ella.

“Esa noche salí del boliche ‘Kapital’ en San Telmo, de trabajar con mi mejor amiga. También estaba la novia del seguridad de Villa, apodado Vikingo. Él le dijo a ella que los jugadores de Boca estaban ahí en el country y que necesitaban presencia y que nos pagaban el Uber", dijo la joven en la causa a la que tuvo acceso Infobae.

Y agregó: “Nos abrió la puerta Vikingo. En otro Uber creo que fueron otras dos chicas, solo me acuerdo de una. La recuerdo porque también tuvo relaciones en esa fiesta con Villa”.

La joven explicó que cuando llegaron estaba todo apagado, había whisky y otras bebidas. "En ese momento, él salió de la pieza con Tamara", indicó F. La testigo además remarcó que "se pusieron a tomar y bailar mientras Villa bailaba con otras chicas" y "Tamara estaba ahí con él".

"En un momento él se fue a la cocina con una de las chicas, que no recuerdo el nombre y estuvo ahí con ella, tuvieron relaciones. Cuando quisimos ir a la cocina, Vikingo no nos dejó pasar porque dijo que estaba con una chica", agregó F.

El abuso

La joven comenzó a llorar y el relato se demoró. Tras tomar un poco de agua, comenzó a relatar el episodio que sufrió. “En el living yo le dije a Villa si me regalaba una camiseta, yo soy hincha de Boca. Me dijo que sí. Ahí estaba Vikingo con su novia y Sebastián me dijo que había una en la habitación. Me agarró del brazo y de dos empujones me metió, fue dos segundos", expresó.

Y continuó: "Cerró la puerta y me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta. Me quería besar, yo me quería correr y el me besaba igual en la boca”, indicó.

F. relató que "cuando intentó salir de la pieza, la empujó a la cama". "Forcejeamos, el igual me agarraba de los brazos y me empujaba. No entendía que le decía que no, estaba muy borracho. Después, se bajó los pantalones y se subió encima mío. Cuando yo quería abrir la puerta, Villa me empujaba a la cama".

"El en un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llego a penetrarme porque yo me corría. Le pedía que se pusiera el preservativo o que se sacara el buzo. Eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación", puntualizó la víctima.

Finalmente, la joven contó que gracias a los reiterados esfuerzos que hizo, logró abrir la puerta. Del otro lado se encontraba Vikingo, controlando que nadie entrara ni saliera de la habitación. “Cuando abro mi amiga estaba del otro lado diciéndole a Vikingo que abra la puerta y Vikingo le dijo que 'yo trabajo para Villa, no para vos'".