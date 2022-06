La muerte de Leticia Allo en un accidente: declaró el imputado y el veredicto se conocerá la semana próxima.

Este viernes comenzó con dos horas de demora la tercera audiencia en el juicio oral contra Iván Prein, hijo de un conocido pastor de la iglesia evangélica pentecostal, acusado de atropellar en estado de ebriedad el 29 de mayo del año 2016 a Leticia Allo, de 30 años, cuyas lesiones derivaron en su muerte.

En el debate oral que empezó el lunes pasado, se mostró un vídeo incorporado por la querella y luego el imputado pidió declarar. En una breve exposición donde se negó a responder preguntas, aseguró: “ Es muy difícil estar acá, entiendo que no soy la víctima, pero hace 6 años mi vida se detuvo. Desde la imputación de este hecho comenzamos a recibir hostigamiento, tuvimos escraches todos los integrantes de mi familia con nombre y apellido y se dijeron cosas que no tienen nada que ver”.

En otro pasaje de su declaración manifestó que hace dos años le ofrecieron un acuerdo cuya decisión le llevó tiempo tomar. “Quise evitar esta semana y el escarnio público, me declaré culpable de algo que no era , quise evitar esto a toda costa. No entiendo como llegamos hasta acá. Los amigos de Leticia, la policía, alguien se equivocó”.

El acusado contó luego la secuencia de esa noche donde, reconoció haber consumido alcohol pero aseguró que él no hizo nada y concluyó diciendo que prefería que sus abogados hicieran sus alegatos.

Luego fue el turno de la mamá de Leticia, quien visiblemente consternada mostró fotos de su hija y sostuvo que gracias a los escraches se llegó al juicio.

Además dijo que los chicos ( amigos de su hija) “actuaron con la mayor certeza y seguridad”. Por último, Mónica Pueblas manifestó que hubiese querido perdonar a Iván pero “todo fue mentira tras mentira, siendo hijo de pastores”

Se espera que durante esta jornada concluyan los alegatos de la fiscalía, la defensa y la querella, para luego pasar a un cuarto intermedio y la semana próxima, en una cuarta audiencia a desarrollarse el miércoles, se conozca el veredicto.

Trágico

El 29 de mayo de 2016, en la esquina de la avenida Córdoba y Bonpland, en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires Leticia Allo regresaba de bailar con un grupo de amigos, y fue atropellada por Iván Prein, quien conducía un Fiat Punto, con 1,1 gramos de alcohol en sangre.

Tras el hecho el joven, que por entonces tenía 24 años, huyó a toda velocidad y luego de una persecución policial fue detenido a cuadras del lugar. A las pocas horas, sin embargo, recuperó su libertad.

Seis años después y con el fracaso del acuerdo que ofreció el imputado para declarase culpable en un juicio abreviado con una pena de tres años de cárcel sin cumplimiento efectivo y dinero como resarcimiento, propuesta rechazada por la familia de la joven, todo se dilató. Ahora y acompañada la familia de la víctima por las madres del Dolor finalmente el debate llega a su fin, aunque la causa tramitó con la vieja Ley de Tránsito, por lo cual la pena máxima que podría caberle sería de cinco años de prisión que, incluso, podría quedar en suspenso.

Hay una petición impulsada por su familia y sus amigos que tiene más de 47.000 firmas en reclamo de justicia: change.org/justiciaporlety