Batalla campal en un partido de béisbol: un mal lanzamiento desató el conflicto

Un momento inesperado se vivió el durante el partido de béisbol del domingo entre los Seattle Mariners y Los Ángeles Angels en la Major League Baseball de Estados Unidos. Aunque parecía que al inicio se trataba de simples empujones, segundos más tarde se convirtió en una verdadera batalla campal. Ocho expulsados y un polémico lanzamiento.

La situación ya venía algo caliente desde el partido anterior, cuando un lanzamiento pasó cerca de la cabeza de Mike Trout, la estrella de Los Ángeles Angels, en el tope de la novena entrada. Tras el partido se notó su descontento, el cual reafirmó con la siguiente declaración: "Si vas a golpearme, golpéame en las costillas. No me golpees en la cabeza. No sé si esa es la intención, pero... cualquier cosa menos en la cabeza, eso no se hace".

Por su parte, el jugador de los Mariners, Erik Swanson, argumentó que el lanzamiento se le escapó y que todo fue accidental. Aunque con esas palabras se esperaba que el conflicto hubiese quedado en el pasado, no fue así.

En este último partido, las cosas estallaron. El abridor de los Angelinos, Andrew Wantz, golpeó con la pelota en la zona de los riñones al bateador Julio Rodríguez en la primera entrada. Minutos más tarde, Wantz nuevamente impactó contra otro jugador, Jesse Winker.

Aunque los jugadores de Seattle parecían no notar la situación, alguien del banco de Los Ángeles Angels lanzó una frase que hizo estallar la situación. Automáticamente los equipos se enfrentaron en una batalla campal.

Pese a que los árbitros intentaban calmar la situación, golpes y patadas fueron algunas de las agresiones de la jornada. Finalmente, cuando se calmó la batalla, los árbitros expulsaron a Nevin, Winker, Crawford, Rodríguez, Iglesias, Wantz, Tepera y Servais.