Millonario robo a una familia en Palmares: "Me siento ultrajado"

Un familia del exclusivo barrio privado Palmares decidió viajar a Chile por el fin de semana largo. Sin embargo, nunca imaginaron que al volver se encontrarían con una terrible situación: les habían desbalijado la casa. Cincuenta mil dólares y joyas fueron parte de los elementos robados.

"Me siento ultrajado", fue la primera frase que dijo Ricardo a MDZ. La familia vive desde hace catorce años en ese barrio de Godoy Cruz por las condiciones de seguridad que ofrecen, pero esta vez "dejaron mucho que desear".

El viernes pasado a las 8, la familia emprendió un viaje hacia Chile para disfrutar del fin de semana largo y el Día del Padre. Pero al regresar este lunes por la tarde, se encontraron con una situación "horrible": sujetos habrían ingresado por la ventana de su casa ubicada en calle Palmas de Mallorca al 2500 y los desbalijaron.

"Llegamos ayer y nos dimos cuenta que en mi habitación estaba todo revuelto; los cajones tirados en el piso y la ropa desarmada. Mi mujer tenía en una caja dinero en efectivo y se lo llevaron todo", expresó Ricardo.

En concreto, los sujetos robaron una suma de 50 mil dólares, dinero en efectivo y en pesos, una mochila color gris y joyas de oro. "No lo tenía en caja fuerte porque vivo en Palmares y jamás había sido víctima de un delito acá. Pago seguridad, pago todo acá como para que eso no pase pero hoy me siento en el lugar más inseguro del mundo", dijo una de las víctimas.

Y agregó: "Me siento ultrajado, violado, subestimado. Tengo todo en el piso, una sensación espantosa".

Tras realizar la correspondiente denuncia tomó conocimiento el doctor Iturbide, quien dispuso actuaciones de Policía Científica y de Investigaciones. Además, las primeras hipótesis que se manejan remarcan que los autores, aparentemente, habrían ingresado por una ventana del frente de la vivienda, la que se encontraba cerrada, pero que con un poco de fuerza se logra abrir.

"Hablé con los de seguridad y me dicen que no andan las cámaras, así que no hay registro de nada. No sabemos si ingresaron por adelante o atrás del barrio, pero nadie nos da respuestas. Ya no me siento seguro, ni siquiera acá en el barrio Palmares", expresó.