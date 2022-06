Polémica: piden restituir a un niño al padre denunciado por abuso

Una fuerte polémica se desató en Neuquén tras conocerse que la Justicia intenta restituir a un niño a su padre que cuenta con denuncias por abuso sexual y violencia de género. La madre del pequeño pide que se revea la resolución judicial.

El caso salió a la luz en marzo cuando la mujer, que había denunciado a su expareja por violencia de género, fue obligada a vivir en San Martín de los Andes, donde vive el hombre, para que mantuviera vínculo con él pudiera mantener contacto con su hijo.

Lo polémico y hasta indignante del caso es que el sujeto también fue denunciado por abusar sexualmente de sus dos hijastras. A pesar de esto, según indica LM Neuquén, la Justicia ordenó que el chico sea restituido al hombre.

La madre pidió que se revea el fallo, que la Justicia aplique perspectiva de género y que escuche al niño, que en reiteradas ocasiones manifestó no querer vivir con su padre.

De acuerdo a la mujer, la jueza que ordenó la restitución se basó en que ella rompió una medida cautelar de no mover el centro de vida de su hijo de San Martín de los Andes

"El padre está siendo investigado por una denuncia de abuso a mis dos hijas. Le he mostrado a la jueza como nos violentó y lo sigue haciendo. Me quiere castigar por no cumplir con una medida", sostuvo la mujer a los medios.