Asalto y crimen de un menor de edad en el Este: la Corte revisará la condena a perpetua

Franco Navarrete tenía 17 años cuando fue asesinado en la puerta de una escuela de Palmira, en el departamento de San Martín. Tras identificar a Matías Joel Ponce como el autor del hecho, recabar las pruebas y llegar a una condena, su defensa apeló el fallo. Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza empezó a analizar la presentación.

El hecho por el que fue juzgado Ponce (24) ocurrió el 15 de septiembre de 2019 en la esquina de San Martín y Belgrano, frente a la escuela Juan Kairuz, en Palmira. Allí Navarrete fue víctima de un asalto.

Según la investigación, Ponce lo interceptó en la puerta del colegio y le disparó en la cabeza para robarle el celular. Las pruebas resaltaron que en la casa del acusado se encontró el celular de la víctima "con rastros de sangre".

Sin embargo, en el comienzo del juicio el sospechoso pidió declarar y dio su versión de lo ocurrido. En ese contexto, apuntó contra el hermano de su novia, de aquel momento, como el autor del disparo que le quitó la vida al menor.

Ponce relató que estuvo presente durante el asesinato, pero aseguró que no fue él quien disparó. Agregó que su cuñado le pidió que lo acompañe a hablar con Navarrete y él lo hizo. "En un momento veo que se pone a discutir con el chico y que le disparó. No sabía que tenía un arma", sostuvo.

"Al chico se le cayó el celular y lo agarró Coco (por su cuñado). Después discutimos porque le pregunté por qué había disparado", agregó el joven, tratando de desvincularse del crimen. Y añadió: "Después vinieron de Investigaciones y me llevaron a la Comisaría 12. Ahí me enteré que Coco y Laura (su pareja) me habían denunciado y dijeron que yo fui el que disparó", completó en su relato el acusado, quien reconoció que conocía a Navarrete del barrio, pero no tenían relación.

Pese a la versión que dio, al finalizar la pesquisa el imputado por homicidio criminis causa fue condenado por un jurado popular a prisión perpetua.

Recurso de casación

Aunque la condena fue clara, para la defensa de Ponce no se trató de un juicio justo. Por este motivo, las máximas autoridades judiciales de la provincia escucharon el planteo de la abogada Julieta Lavarello. Entre otros argumentos, la letrada mencionó que hubo inexistencia de un juicio justo para su cliente.

"Durante toda la investigación penal hay cinco testimonios que hablan de una persona que podía ser integrante de las fuerzas de seguridad. Ninguno de los testigos que han sido presentados en el juicio por jurado vio quién le disparó a Franco Navarrete. Pero los cinco señalaron a Fernando Batistella como el autor del hecho. A esta persona era muy fácil llevarla a juicio", dijo Lavarello.

Por su parte, Oscar Sívori, representante del Ministerio Público Fiscal, expresó que pedirá que se rechace el recurso de inconstitucionalidad. "Este caso tuvo muchísima repercusión mediática porque no es casual que un chico que estaba sentado en la puerta de una escuela, usando la red wifi, le peguen un tiro y muera a los 22 metros de donde recibió un disparo".

Y continuó: "La teoría del caso Ministerio Público es que este señor es responsable de este disparo. Y no es cierto que el Ministerio Público haya influenciado a los jurados".

Tras finalizadas las alocuciones de ambas partes, el máximo tribunal dio por terminada la audiencia y se tomará un tiempo para resolver.