Crimen de Franco Navarrete: el acusado culpó a su excuñado por el asesinato

Este martes comenzó en los tribunales del departamento mendocino de San Martín el juicio por jurado contra Matías Ponce (23), el acusado de asesinar a Franco Navarrete (17) para robarle el celular el 15 de septiembre de 2019 en la localidad de Palmira.

En el comienzo del juicio, el acusado pidió declarar y dio su versión de lo ocurrido, apuntando contra el hermano de su novia de aquel momento como el autor del disparo que le quitó la vida a Navarrete.

Ponce contó que estuvo presente durante el asesinato, pero aseguró que no fue él quien disparó contra el adolescente. El acusado apuntó directamente contra su excuñado, apodado "Coco", a quien culpó por el crimen.

Matías Ponce (23) arriesga una pena de prisión perpetua.

De acuerdo al relato de Ponce, su cuñado le pidió que lo acompañe a hablar con Navarrete y él lo hizo. "En un momento veo que se pone a discutir con el chico y que le disparó. No sabía que tenía un arma", sostuvo el acusado.

Franco Navarrete (17), el joven asesinado en Palmira.

"Al chico se le cayó el celular y lo agarró Coco. Después discutimos porque le pregunté por qué había disparado", agregó el joven, tratando de desvincularse del crimen.

"Después vinieron de Investigaciones y me llevaron a la comisaría 12. Ahí me enteré que Coco y Laura (su novia en ese momento) me habían denunciado y habían dicho que yo fui el que disparó", completó su relato el acusado, quien reconoció que conocía a Navarrete del barrio, pero no tenían relación.

El hecho

El crimen por el que está siendo juzgado Ponce ocurrió el 15 de septiembre de 2019 cuando Franco Navarrete (17) fue asesinado en la puerta de un colegio de Palmira para robarle el celular.

La hipótesis de la Fiscalía es que Ponce interceptó a Navarrete en la puerta del colegio y le disparó en la cabeza para robarle el celular. Ponce se encuentra imputado por homicidio criminis causa y arriesga una pena de prisión perpetua si es encontrado culpable por el jurado.