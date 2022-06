Héroe de película: la historia de un padre que salvó a su hija de 10 secuestradores

Aunque parece un hecho sacado de la película "Búsqueda Implacable", pertenece a la vida real. Un padre se convirtió en héroe al salvar a su hija de 17 años de ser secuestrada por diez sujetos en la puerta de su casa. El caso obtuvo una increíble repercusión y logró que noticieros del mundo hablaran sobre él.

El 7 de noviembre de 2017, Amber Brackney, quien en ese momento tenía 17 años, había salido de su casa en la ciudad de Baker, Florida, Estados Unidos, para asistir a su trabajo como camarera. Sin embargo, al regresar algo llamó su atención: desde la calle hasta el garaje de su casa había varios tarros de basura dispersos.

La situación era extraña para Amber, pero tuvo una fortuita reacción y llamó a Terry Brackney, su padre, para contarle lo que sucedía. Él le respondió: "Bueno, no estaban allí cuando llegué a casa, así que maneja alrededor de ellos".

La joven decidió seguir el consejo de su padre y logró ingresar a la casa. Sin embargo, minutos más tarde, un sonido despertó a Terry y alertó a los perros de la casa. Sin dudarlo, el hombre tomó su arma y se acercó hacia la zona del garage. Al llegar a la puerta se encontró con un grupo de 10 adolescentes que estaban intentando ingresar a la casa. Rápidamente, el hombre comenzó a disparar y se enfrentó con el grupo de menores.

Aunque los delincuentes estaban armados con cuchillos y pistolas, luego de algunos minutos Terry venció y logró que los adolescentes huyeran hacia la zona boscosa que rodeaba a la casa.

La casa familiar.

Tras ese hecho, Terry llamó a la Policía y los delincuentes fueron detenidos. Algunas horas más tarde se concluyó que Amber, su hija, fue el presunto objetivo: los diez adolescentes se encontraban escondidos en los tarros de basura a la espera de que la joven se bajara del auto y corriera los obstáculos del camino. En ese momento, secuestrarían a la chica y cobrarían una gran suma de dinero.

"Luego planearon dirigirse a su casa, confrontar y someter a su padre, a quien creían rico, y robar la casa", expresó un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa.

El episodio cobró relevancia y medios nacionales e internacionales cubrieron el caso. Incluso, Amber y Terry fueron invitados al reconocido programa estadounidense "Good Morning America", en el que hablaron sobre la terrible situación.

Con un nudo en la garganta, Terry expresó: "He buscado y he orado para tener tranquilidad sobre esta situación y recuperar mi sentido de seguridad en mi hogar". A casi quince días del intento de secuestro que las autoridades calificaron como un "complot elaborado por cuatro adolescentes armados", el padre afirmó que su hija "no había podido regresar a la escuela" por el miedo que aún sentía.

En tanto, la joven remarcó que esa situación "pasaría en una película de terror" y agradeció a su padre, a quien considera "un héroe" por sus acciones de esa noche.

"Estoy muy agradecida por mi papá", dijo a ABC News. "Realmente no tengo una madre en mi vida, así que mi padre es mi héroe, se podría decir".