Violación en grupo: apartaron al fiscal por falta de perspectiva de género

Cuatro jóvenes de entre 21 y 25 años fueron acusados de abusar sexualmente de una joven de 21 durante una fiesta en Luján de Cuyo, Mendoza. A dos años del hecho, el fiscal fue apartado de la causa por falta de perspectiva de género. La jueza ordenó que la causa se siga investigando y se opuso al sobreseimiento de los sospechosos.

El hecho ocurrió los últimos días de enero de 2020 cuando la víctima concurrió a una fiesta que se organizó en la casa de uno de los sospechosos.

De acuerdo a la denuncia, durante la madrugada los cuatro sospechosos comenzaron a manosear a la víctima. Luego la llevaron a una habitación y, a pesar de la negativa de la chica, siguieron abusando de ella, y la violaron entre todos.

Días después del abuso, la joven realizó la denuncia en la fiscalía y los investigadores ordenaron la detención de los sospechosos.

De esta manera, Facundo Mirasol, Facundo Villafañe, Lucas Molina y Matías González fueron detenidos e imputados de abuso sexual agravado por la intervención de dos o más personas. El delito contempla una pena que va de los 8 a los 20 años de prisión.

Pero todo cambió en el mes de marzo del 2020 cuando el fiscal de Delitos Sexuales, Darío Nora, les otorgó la libertad tras el pago de una fianza.

En ese momento, Nora consideró que los videos y conversaciones obtenidos en los celulares de los acusados avalaban una supuesta relación consentida entre la víctima y los jóvenes. Asimismo, los cuatro declararon y coincidieron en decir que no se trató de un abuso y que la joven los denunció por “consejo” de sus amigas.

A más de dos años del hecho, Nora pidió el sobreseimiento de los cuatro jóvenes e hizo hincapié en que el material encontrado en los teléfonos demostraba que no existió abuso.

La parte querellante, a cargo de Fernando Peñaloza, se opuso al sobreseimiento y pidieron la prisión preventiva.

La jueza Mariana Gardey rechazó el sobreseimiento y sostuvo que el pedido del fiscal carece de perspectiva de género, por lo que apartó a Nora de la causa.

Los cuatro sospechosos seguirán imputados hasta que un nuevo fiscal sea nombrado en la investigación.

Un fiscal cuestionado

Darío Nora fue nombrado en 2017 a cargo de una de las fiscalías por Delitos Sexuales. Antes de esto, estaba a cargo de la Fiscalía de Instrucción que llevó adelante la investigación por la desaparición de Soledad Olivera, quien fue vista por última vez en Lavalle el 18 de noviembre de 2011.

Nora no logró avances significativos en la causa. Tal es así, que desde la comunidad educativa de Lavalle solicitaron el jury de enjuiciamiento y la Corte aceptó. Pero los integrantes del Jury consideraron que no podían aribuirle la reponsabilidad al fiscal de las posibles fallas procesales en las que habrían incurrido los empleados judiciales de la Oficina Fiscal de Lavalle. A pesar de que la causa no incluyó registro de llamadas de la víctima ni secuestro de teléfonos.

Cuando la investigación pasó a manos del fiscal Santiago Garay ordenó la detención de Mariano Luque, hoy condenado por la desaparición de la mujer.