Habló la víctima de la violación: "Tengo audios donde me piden perdón"

Una joven de 21 años denunció que cuatro hombres la habían violado durante una fiesta en Luján de Cuyo. Poco después, la policía detuvo a los acusados y se desató una catarata de duros intercambios en las redes sociales. El contrapunto sigue: mientras decenas de personas atacan a Lucas Molina, Facundo Villafañe, Facundo Mirasol y Matías González, otros los defienden. En ese marco, la víctima del abuso decidió dar a conocer su verdad.

"A mí también me duele todo esto, porque los conocía hace mucho"

Este lunes, la mujer intervino en un posteo de Facebook en el que un amigo de los hombres los reivindicaba y la acusaba a ella de mentirosa. "No hables si no sabés. Dejá de juzgarme. Vos no estabas en el momento que pasé. Creéme: a mí también me duele todo esto, porque los conocía hace mucho", contestó la denunciante.

"Tengo mensajes de ellos pidiéndome perdón"

Pero el golpe más duro vino después: "Nunca imaginé que me harían algo así -escribió la joven-. Tengo audios con mensajes pidiéndome perdón y que por favor no ponga la denuncia".

¿Más de un ataque?

Según sostiene la víctima, los acusados no se limitaron a atacarla a ella. De hecho, dos de sus amigas habrían sido abordadas por el grupo aquella noche. La muchacha asegura que incluso "hay un testigo que lo vio todo", aunque todavía no se han ingresado denuncias respecto a estos otros casos.

En tanto, desde el entorno de los acusados han creado una cuenta para defenderse, e incluso hay quien ha diseñado flyers donde se afirma que son inocentes. Hay quien intenta defender a los acusados.

La denuncia

La denuncia se conoció a fines de la semana pasada, cuando una mujer se acercó a la Comisaría 11 para declarar que había sido violada diez días antes, durante una reunión que organizó en su domicilio. Contó que hacia el final de la velada se quedó con cinco hombres. Uno se recostó en un sillón y se durmió, pero los otros cuatro la habrían llevado a la fuerza a una habitación, donde abusaron de ella y la penetraron a pesar de sus protestas. En cierto momento, el sujeto que dormía se levantó y quiso intervenir, pero luego desistió y se retiró.