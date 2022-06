Inventó un robo para echar a un empleado enfermo de cáncer y lo imputaron

La jueza de Garantías de Chubut, Patricia Azaro, imputó al empresario Héctor Alberto Resnik por el delito de "falsa denuncia" contra el exempleado de la compañía, Juan Pablo Mantorell, a quien acusó de robo para "despedirlo cuando estaba enfrentando un cáncer y así evitar su responsabilidad como empleador".

La información fue difundida oficialmente por la Fiscalía de la ciudad de Puerto Madryn, quien indicó que la magistrada dictó un plazo de seis meses para realizar la investigación y determinar si se eleva a juicio oral y público a Resnik. Mientras, el empresario decidió no declarar durante la audiencia preliminar.

Según consta en el expediente, "Resnik denunció en la comisaría de Puerto Pirámides el hurto de los elementos de los galpones de su empresa ballenera y sindicó a Juan Pablo Martorell pero, en realidad, la denuncia estuvo dirigida a poner fin a la relación laboral".

Resnik es propietario de la empresa Southern Spirit, una de las seis que realizan en Puerto Pirámides -sobre el noreste del Chubut- el servicio de avistaje de ballenas. En tanto, Mantorell, era el patrón y guía ballenero del "Yellow Submarine" la nave insignia de la compañía que tiene la particularidad de ser semisumergible con parte del casco vidriado, de manera que quienes están en la parte baja pueden ver a las ballenas nadando desde el interior.

Qué dijo el empleado

Juan Pablo Mantorell (43) explicó que "fue todo muy doloroso" porque, cuando lo estaban por llevar al quirófano por su enfermedad, estaban allanando su casa "en busca de herramientas que el dueño sabía que no las tenía".

"Era habitual que yo llevara equipamiento, cajas de herramientas y hasta aparatos de comunicación a mi casa, para ponerla al resguardo de que no desaparezcan o en el mejor de los casos las mal usen", contó Mantorell. Y agregó: "Incluso había herramientas que el propio 'Tiño' (Resnik) me llevó porque en Pirámides no hay ferretería entonces es bastante habitual que compartamos los elementos", detalló.

Finalmente, el 22 de julio de 2021 allanaron la casa de Mantorell mientras esperaba el turno de una cirugía que debía realizar en la provincia de Córdoba por cáncer.