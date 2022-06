Desde la cárcel, habló el presunto asesino serial de Ramallo: "Soy inocente"

Las lágrimas en los ojos y el tono de voz remarcan el estado de desesperación en el que se encuentra Pablo Damián Grottini, el empleado de una funeraria acusado de ser el primer asesino serial de la historia criminal de Argentina. Desde la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás filmó un video en el que expresó: "Soy inocente, soy inocente".

Pablo Grottini está acusado de planificar y ejecutar el crimen de su hermano Germán (32) en 2019, de su hija adoptiva Ailén (10) en 2021 y de su madre Teresita Di Martino (61), quien murió algunos días antes de su arresto a fines de abril en la ciudad de Ramallo. Tras esa grave acusación, el hombre rompió el silencio desde su celda y afirmó ser inocente.

"Soy Pablo Damián Grottini, estoy acusado por haber matado a mi familia cuando no tengo nada que ver", dijo el sospechoso en un video difundido por diario El Norte. Y aseguró: "Soy inocente, pero la señora fiscal, a partir del 28 de abril de 2022, me culpa de ser un asesino serial. Ella dijo que no tenía dudas, cuando las cuatro pericias de mi madre salieron bien".

Finalmente, Grottini se quejó porque "nadie lo escucha". "Nadie me escucha, a mí ni a mis defensores, sino que la señora dijo que yo había cremado a mi hija y había tirado las cenizas de mi hermano al río". Y cerró: "Son todas mentiras. Soy inocente, soy inocente".

Con preventiva

A principios de junio, Grottini había sido procesado por el juez de San Nicolás, Román Parodi, al convalidar el pedido formulado por la fiscal respecto a su procesamiento por los delitos de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía" en perjuicio de su madre Teresita Di Martino (61) y de su hija Ailén (10), mientras que por el fallecimiento de su hermano Gabriel (32) lo hizo con la calificación legal de “homicidio agravado por alevosía".

El magistrado consideró claves las declaraciones de testigos y el análisis de la computadora del imputado, donde se detectó que buscó en Google “qué pasa si inyecto aire en las venas" o “cuánto después de introducir aire se produce el infarto”, entre otras cuestiones. Además, la fiscal le endilgó el delito de "daño" debido a que un testigo declaró que dos días después de la muerte del hermano vio cuando Grottini mató al perro de la víctima al darle una inyección.

El acusado había desmentido en su declaración indagatoria los testimonios de algunos enfermeros de los hospitales en los que estaban internados sus familiares y justificó el historial de sus búsquedas en internet, en las cuales consultaba por información sobre “qué pasa si inyecto aire en las venas" y de “cuánto después de introducir aire se produce el infarto”, diciendo que las realizó con intención de suicidarse.

El hermano y la hija de Grottini.

El caso

Grottini comenzó a ser investigado el 23 de abril pasado tras la muerte de su madre, quien fue llevada por su hijo descompuesta al Hospital San Felipe de San Nicolás, donde refirió sentirse mareada y angustiada por la muerte de otro hijo y de su nieta, ocurridos tiempo atrás. Tras realizarle los estudios correspondientes, los médicos constataron que estaba recuperada, por lo que planeaban darle el alta.

Sin embargo, mientras permanecía internada en el box 3 de ese centro asistencial al cuidado de su hijo Grottini, éste manifestó que el suero "perdía". La enfermera de turno constató que estaba pinchado, atravesado de lado a lado, y observó que el hombre tenía sus prendas de vestir mojadas, de acuerdo a lo que consta en la causa. Fuentes judiciales agregaron que, una hora y media después, Grottini volvió a llamar a los enfermeros, quienes constataron que Di Martino había muerto. Grottini tras la muerte de su madre.

"Luego se determinó que el nuevo suero que había colocado la enfermera también se encontraba pinchado, esta vez con un solo orificio en la manguera, y se halló en el mismo box donde se encontraba la paciente una ampolla de diazepam abierta, la cual no había sido prescripta para ningún paciente ese día", según se informó en un comunicado judicial.

Mientras se investigaba este episodio, surgió en base a testimonios de conocidos y vecinos que un hermano de Grottini, de nombre Germán, que tenía 32 años y era deportista y guardavidas, había fallecido en circunstancias similares, al igual que su hija Ailén, de 10 años, quien padecía un retraso madurativo. Ante esa situación, la fiscal ordenó investigar e imputarle las tres muertes y ordenó exhumar el pasado 3 de mayo el cuerpo de la niña para una autopsia.