Vecinos temen porque una mujer que vende empanadas mató y descuartizó a su marido

Daniel Silvero (56) fue asesinado a golpes. Su cuerpo fue descuartizado y arrojado a un basural. Tras la confesión del crimen por parte de la esposa, vecinos de la zona temen que la mujer haya vendido empanadas con la carne del hombre.

“Me dijeron que la vieron a la mujer vendiendo empanadas en la feria y que no sabían si era de la carne de ese hombre. No era el rubro de ella vender empanadas, no sería raro que lo hiciera", dijo una vecina ante las cámaras de Crónica TV.

Laura Marcela Campos (46), pareja del hombre confesó este viernes ser la autora del crimen y junto a sus hijos permanece detenida. La mujer señaló que mató a golpes a Silvero y que luego descuartizó su cuerpo y arrojó el cadáver seccionado en distintos lugares de Lomas de Zamora.

Voceros judiciales informaron que la mujer, además de admitir su culpabilidad, dijo que era insoportable vivir con Silvero, a quien definió como un violento abusador, y que no podían dejar a su hija sola con él. Es que en 2019 el hombre había sido denunciado por la supuesta violación de la hija de Campos, que por entonces tenía 12 años, y ese expediente aún se tramitaba en la UFI 9 Especializada en delitos contra la Integridad Sexual.

Por su parte, Silvero fue denunciado en 2010 por el presunto abuso de su hija biológica. Sin embargo, esa causa fue archivada por la misma fiscalía.

Los dos hijos carniceros de la autora confesa del crimen fueron imputados del "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" de Silvero y se negaron a declarar ante la fiscal Juan. Finalizadas las indagatorias, la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente convertir en detención la aprehensión de Campos y sus hijos.

¿Empanadas de carne humana?

Una vecina de Villa Fiorito dialogó con Crónica TV y realizó una importante denuncia. En concreto, la mujer explicó que vieron a la mujer vendiendo empanadas y podrían ser de carne humana.

En su relato, la vecina afirmó que una gran cantidad de personas la vio en una feria vendiendo empanadas y aunque remarcó que Laura Campos sí trabajaba en ese lugar, los alimentos no eran su rubro. "No sé si vendía empanadas antes, sabía que ella siempre trabajaba en la feria a la par del hombre", dijo la mujer.

Y agregó: "No era el rubro de ella vender empanadas, no sería raro que lo hiciera. Estaban especulando si estaban hechas con los restos del señor”.