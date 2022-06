Intensa búsqueda de una joven que fue a una fiesta y no aparece hace 7 días

Una joven de 20 años es intensamente buscada desde hace 7 días cuando le dijo a su madre que iba a una fiesta en el partido de Berazategui, en Buenos Aires y no regresó. Si bien su madre recibió un mensaje al celular cree que no es su hija quien lo escribió y sospecha que está en peligro.

Silvana Soledad Galarza le dijo a su madre que el viernes iba a ir a la fiesta de cumpleaños de su amiga del secundario y desde ese día no regresó a su casa.

La madre dijo que el fin de semana mantuvo contacto con la joven por mensaje de texto, pero por la forma de expresarse, sospecha que no era su hija y que puede estar en peligro.

El lunes intentó comunicarse con ella nuevamente, pero ya no respondió y no volvió a su casa.

“Empecé a preocuparme. Le dije: ‘Decime dónde estás que te voy a buscar’. Yo la veía online y no me atendía. Ante mi insistencia, apagó el teléfono durante varias horas y ese lunes por la noche me dejó un mensaje que despertó mi peor sospecha”, dijo la mujer.

La denuncia policial fue realizada, pero por el momento nada se sabe de la joven.