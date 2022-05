Compró un aromatizador para el baño: descubrió que un pervertido la espiaba

Un hecho insólito sucedió en una provincia argentina. Un hombre de 32 años le ofreció a una joven un supuesto aromatizador de ambientes, pero resultó ser una mentira: en el interior tenía una cámara oculta y la espió mientras se bañaba.

El episodio ocurrió en Goya, una ciudad de la provincia de Corrientes. Allí, un hombre contactó a una joven para ofrecerle un producto novedoso: se trataba de un desodorante de ambiente con "sector de movimiento y vapor" pensado exclusivamente para el baño.

Por este motivo, el vendedor le aclaró que "la prueba debía hacerse a la hora de bañarse". Sin embargo, otro dato llamó la atención ya que le explicó que el producto estaba en fase de prueba, antes de salir al mercado.

Aunque la joven notó que el producto era algo precario, la característica de prueba la terminó de convencer y decidió colocarlo en su baño. “Estas pruebas son para que la gente nos digan la cantidad de veces que se accionó usando el baño normalmente y así calibrarlo. Para que llegue a un punto de disparo exacto”, enfatizaba el hombre a través de WhatsApp.

La cámara espía.

Además, le afirmó: "Yo te lo llevaría un rato antes de que vos me indiques que vas a bañarte y lo retiro cuando me avises que ya terminaste. Ahí me comentás cómo funcionó y que te pareció el perfume y demás".

La joven lo comenzó a instalar pero notó algo raro: al abrirlo descubrió que se trataba de una cámara. Rápidamente, realizó la denuncia ante la policía, quien detuvo horas después al estafador. Sin embargo, creen que podría haber otras mujeres víctimas de la misma estafa.

El caso salió a la luz gracias al periodista Juan Carlos Velásquez, quien a través de sus redes sociales señaló que "la cámara del interior del dispositivo sería la de un drone y funcionaría con una batería recargable".