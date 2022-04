Irregularidades y acusaciones: atropelló, mató a tres personas y denuncian que tiene privilegios

Foca Software, la empresa de Jorge Roberto Diaz (62), fue el epicentro de una nueva concentración para pedir justicia. El 22 de marzo este hombre atropelló y mató a tres personas (una de ellas falleció días después del hecho). Ahora las familias de las víctimas denuncian que el acusado tiene privilegios, pues está en prisión domiciliaria pero no tiene pulsera electrónica para saber si mantiene las restricciones impuestas. Incluso, aseguran que hubo testigos dela causa que cambiaron su testimonio.

Además, un nuevo hecho generó mayor controversia: el empresario, que está imputado por homicidio culposo agravado, denunció a estas familias por los comentarios que generaron en sus redes sociales y solicitó una mediación. "Hace dos días, el señor nos hizo una denuncia porque nosotros, en nuestra bronca y dolor, pusimos comentarios negativos contra él en nuestras redes sociales, tales como que es un asesino, que mató a Daiana, Pablo y que no asistió a Andrea tras ser atropellada. Algunos los escribimos en nuestras redes y otros comentarios los pusimos en las redes de la empresa. Le habíamos pedido un plazo para que se acerque a pedirnos disculpas, pero no lo hizo", explicó Gisel Díaz, la hermana de Daiana a MDZ.

Los manifestantes pidieron que se preste atención a la causa, porque acusan que el caso está "repleto de irregularidades". Entre otras cosas, sostienen que hay testigos que cambiaron su versión y hasta sospechan de penitenciarios.

El trágico accidente ocurrió en la noche del 22 de marzo pasado, cuando Díaz siguió de largo con su vehículo en la rotonda de Regalado Olguín y Champagnat y embistió a tres personas. El acusado llevaba un arma de fuego y los primeros testimonios mencionaban que "venía usando su teléfono" mientras manejaba.

Díaz fue imputado por homicidio culposo agravado por ser más de una las víctimas (tiene penas de 3 a 6 años), pero fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumple en su casa del barrio Dalvian y sin pulsera electrónica. En cambio, tiene un control "por videollamada", según explicaron desde Tribunales. Ahora los abogados de las familias pidieron un peritaje para saber si es cierto que en la zona no hay señal para colocarle la pulsera.

Familiares reclaman que el imputado espere el proceso detenido en la cárcel.

Duros detalles

Los familiares comentaron también que, de cuatro testigos, solo uno o dos quieren hablar. El resto tiene miedo de lo que pueda pasarles. "El testigo que habló, el que venía en la moto, cambió tres veces la declaración. Al principio dijo que venía peleando con el señor porque casi lo atropelló primero a él, estaba usando el teléfono y manejaba a alta velocidad. Pero en una segunda oportunidad declaró que manejaba a baja velocidad y que Andrea estaba de espalda cuando la levantó por el aire. El otro día nos enteramos que ahora el testigo estaba paseando por otras provincias", relataron.

Según los denunciantes, los hechos son claros. "Andrea lo vio venir de frente, estaba parada, y el testigo dijo primero que nunca más se va a olvidar la cara que ella puso los instantes previos a que le pasara por encima. Pablo abrazó a Daiana y le cubrió la cabeza, por eso la cabeza de Pablo quedó más destruida. Andrea voló ocho metros", detallaron a este diario.

Y agregaron: "Cuando los atropelló, el señor se bajó y se puso las manos en los bolsillos. Cuando llegamos los familiares, los policías le permitieron bajar del auto la mochila con sus pertenencias y por lo único que estaba preocupado era por la plata y el arma que llevaba en el auto. Eso lo vi yo, nadie me lo contó. Les decía que se lo cuidaran. Nunca se agarró la cabeza, nunca se lamentó".

Para ellos, todo comenzó cuando Díaz dijo que no portaba el celular, pero minutos después del accidente llegó su esposa al lugar. "¿Cómo hizo para saber que había tenido un choque en ese lugar? ¿Quién le avisó?", se preguntan. Por otra parte, otro de las irregularidades que remarcaron se relaciona con su arresto domiciliario.

"Cuando a él le dictan la prisión domiciliaria por un problema en la espalda fueron dos penitenciarios a notificarlo a su casa en el Dalvian, pero no estaba. Esto lo sabemos porque otro penitenciario me lo confesó, pero pidió que no lo involucrara por miedo a perder el trabajo", remarcaron.

Díaz permanece detenido en su vivienda pero no posee tobillera electrónica que registre sus movimientos. Por este motivo, los parientes de Daiana, Pablo y Andrea decidieron consultar el motivo: "Ese barrio está tan arriba, que no hay señal", les explicaron fuentes oficiales.

"El barrio La Favorita está más arriba que Dalvian y ahí sí pueden monitorear a los que tienen domiciliaria", agregaron.

Justicia

Desde hace un mes, los allegados a Daiana López, Andrea Morales y Pablo Navarro reclaman justicia por las tres muertes. "Somos familias trabajadoras, no tenemos millones de pesos pero estudiamos en la universidad e intentamos salir adelante. Nuestros parientes tenían sueños y proyectos que quedaron destruidos", relataron.

Pese a la denuncia que recibieron por parte de Díaz, afirmaron que "ya le perdieron el miedo". "No podemos esperar en nuestras casas, sentados, hasta que llegue el juicio. Hay más posibilidades de que la causa caiga que de lograr justicia. Nosotros deberíamos estar en nuestros duelos, pero seguimos luchando para que ellos descansen en paz".