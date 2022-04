Misterio: filmaron la aparición de un "duende" en una universidad argentina

Durante las últimas horas, un video que comenzó a viralizarse por las redes sociales tiene como protagonista a la Universidad de Lomas de Zamora. Allí, guardias de seguridad afirman que captaron la presencia de una criatura que podría ser "un duende" en el campus.

El episodio se registró durante la noche y en medio de una intensa niebla. Un guardia que custodiaba la zona de estacionamientos de la Universidad de Lomas de Zamora decidió filmar lo que constantemente sentía: ruidos y presencias.

En las imágenes se logra ver un pequeño sujeto que se traslada a lo largo de la cuadra y, para quienes trabajan allí se trata de un duende.

Sin embargo, el guardia de seguridad no se acerca lo suficiente y decide captar, desde lejos, la secuencia. Por este motivo, la imagen no es clara y no se pueden dar certezas de que sea realmente un duende.

Por su parte, el caso de Lomas de Zamora no es el único. Durante los últimos días otra criatura fue avistada en el barrio Santana uno, en la zona sur de la capital salteña y Nazareno, conocido en TikTok como @nazcar88, fue testigo del hecho.

Durante el fin de semana, el joven grababa un video sobre dos espantapájaros en un campo. Pero, en cuestión de segundos, un pequeño ser capta la atención de los espectadores. Se trata de una figura que atraviesa la escena corriendo a gran velocidad.

"Habitualmente paso por la zona y me llama la atención el personaje -refiriéndose al espantapájaros. Siempre paso de noche cuando hago repartos", dijo el Nazareno al medio Qué Pasa Salta. Y agregó: "Una mañana vinimos, dimos una vuelta porque presentía algo, y cuando grabé vi que del pastizal salía corriendo con todo una persona chiquitita. Tenía unos 25 o 30 centímetros".

Su caso levantó una gran cantidad de sospechas y, ante esa situación, remarcó que "hay algunos que dicen que había gallinas, conejos o liebres. Pero no hay ni perros en esta zona". "Fue el duende, me tiembla el pulso cuando lo cuento. Me quedé con miedo".