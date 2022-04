"Filmame acá": una taxista denunció que un remisero le mostró los genitales

Una taxista denunció que un remisero le mostró los genitales y, para tener pruebas de lo vivido, lo filmó en el momento exacto. El hecho que sucedió en Córdoba se originó por el uso de una parada de taxis.

Natalia había salido a trabajar, como todos los días, pero este lunes por la tarde vivió una escena particular. En el Sanatorio Allende, ubicado en el barrio Cerro de las Rosas de la capital cordobesa, le exigieron "pagar un canon" para levantar pasajeros en ese lugar.

Estacionó su vehículo en la esquina de Laplace y Recta Martinolli, a la espera de pasajeros. Estaba sola, no había ningún otro colega, pero en cuestión de instantes un hombre se acercó y otro vehículo se colocó detrás del auto de Natalia. La mujer denunció que el hombre la obligó a retirarse del lugar porque, si no lo hacía, "tenía que pagarle un canon".

“Me asusté mucho y le pregunté quién era, porque no había tomado conciencia de que era el dueño del remís trucho que estaba atrás. Me exigió que le tenía pagar. Me preguntó mi nombre y me dijo: ‘Si no pagás, te sacamos de acá’”, dijo Natalia a Elsoce.tv.

Asustada, la mujer acudió a un grupo de mujeres taxistas de la zona y le dijeron que filmara todo lo que sucedía. Y así hizo. Comenzó a grabar, pero en ese momento apareció otro hombre y la amenazó de muerte: "Me dijo que si no me iba, me iba a pasar algo en la calle, que me acordara de su cara", agregó.

Pero el hombre fue un paso más allá y le dijo: “‘Filmame acá, filmame la chota", mientras la mujer intentaba bajarse para grabar el número de patente. "Bajó su bragueta y me mostró sus genitales delante de toda la gente en el establecimiento".

Tras esa situación, apareció un pasajero que salía del sanatorio y, el hombre que trabaja de manera ilegal lo obligó a que realizara el viaje con él.

Aunque el agresor se fue del lugar, Natalia denunció que tiene miedo pero que debe salir porque "el taxi es su único medio".