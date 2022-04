Cómo es el rastrillaje que busca pistas sobre el paradero de Guadalupe Lucero

El caso de Guadalupe Lucero "estaba parado" según su familia y, tras casi ocho meses, pasó al fuero federal con cambio de carátula y bajo la presunción del posible delito de tráfico de personas. Ahora, dos meses más tarde se vuelven a notar los avances: declararon casi 600 testigos, se realizaron más de 400 allanamientos y más de 110 procedimientos para dar con la pequeña. Sin embargo, el último detalle es el hallazgo de restos óseos y ropa de nena a tan solo 200 metros de la casa de su tía, en donde se la vio por última vez.

Desde este jueves se lleva a cabo una nueva serie de rastrillajes en el descampado colindante al domicilio situado en la casa 5 de la manzana H del barrio 544 viviendas, lugar en el que fue vista por última vez Guadalupe Lucero. Allí, cerca de 100 efectivos de Criminalística, Medicina Forense, División Canes de la Superintendencia de Federal de Bomberos, Geología de Gendarmería Nacional y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas se encuentran trabajando para localizar pistas que permitan descartar o afianzar las líneas de investigación.

Así buscan pistas de Guadalupe.

El rastrillaje había sido ordenado el 5 de abril por el equipo de fiscales en un terreno de 584 mil metros cuadrados en el que, previamente se habían buscado elementos, pero no se obtuvieron resultados positivos. Sin embargo, este martes se realizó un importante avance: buscaban identificar espacios de peligro para la niña pero hallaron restos óseos y una calza de nena.

Aunque aún no se conoce si los elementos se vinculan a Guadalupe Lucero, algunos testimonios previos dan cuenta que, en primera instancia no sería un caso de trata de personas. Por este motivo, el equipo de fiscales integrado por Cristian Rachid, Leonel Gómez Barbella, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano propuso una nueva hipótesis: la niña podría haber sufrido un accidente en el descampado mientras jugaba en la calle con otros niños y niñas.

En concreto, una pequeña declaró que hubo un "accidente mientras Guadalupe jugaba en las inmediaciones de su casa". Además, otra vecina remarcó que el 14 de junio de 2021 a la tarde "escuchó gritos como si fuera de una voz pequeña, muy infantil" que provenían del descampado.

La búsqueda es minuciosa, por este motivo cada centímetro cuenta.

Según las declaraciones, Guadalupe y su prima salieron a jugar a la escondida entre las 18.50 y las 19.05, en el entretiempo de un partido de fútbol que estaba disputando la Selección Argentina. Luego, casi media hora más tarde, su abuela denunció que la niña había desaparecido.

En el domicilio, que es de su tía, además se encontraba su hermano, primo y el hijo de la pareja de su madre ya que se encontraban celebrando un cumpleaños. La última foto de Guadalupe fue registrada a las 18.40 de aquel día, cuando tomaba chocolate.

Por su parte, mientras se realizan estos rastrillajes, Yamila Cialone, la madre de la niña escribió un contundente mensaje a través de su cuenta de Facebook. "No me interesa buscar a mí hija x los yuyos ni x tierra".

"Yo no busco a mí hija en un rastrillaje! Lo único bueno que puede salir de ahí es q nada se encuentre de ella en esa zona… Yo la busco VIVA… En una casa o en un allanamiento en cualquier sitio… menos en un descampado", dijo la madre de Guadalupe. Y agregó: "Ahí no me interesa ni figurar ni ser parte ni estar. No pregunten porque no estoy en la zona del rastrillaje? O que hago que no me hice presente frente a ese operativo! No voy a ir, no me interesa buscar a mí hija x los yuyos ni x tierra". El fuerte mensaje de su madre.

Pese a que la investigación se orienta hacía un accidente mientras jugaba, el Gobierno aún continúa ofreciendo una recompensa de 5 millones de pesos para quien pueda aportar información sobre la niña de cinco años.

Guadalupe es de tez trigueña, cabello lacio por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda. Las autoridades solicitan que cualquier información debe comunicarse al 911.