Crimen del fletero: "No entendemos cómo estaban libres con ese prontuario"

Juan Mauricio Villanueva estuvo en coma 9 días y murió. Esa noche, había salido con su madre para celebrar el Domingo de Ramos en la Iglesia y, al regresar a casa, se encontró con una terrible situación: dos delincuentes le robaron la camioneta, lo balearon y abandonaron. Al conocerse la noticia de la detención de dos sospechosos, la familia de Villanueva explicó que no entiende "cómo estaban libres con ese prontuario".

"La verdad es que nos trae un alivio al informarnos de la noticia. Es un poco de oxígeno ante tanto dolor. Solo deseamos que sean ellos", explicó la familia de Villanueva a MDZ.

Durante el lunes por la noche, el Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que, tras un operativo en el barrio Los Pinos y Jardín Avellaneda, lograron detener a los dos presuntos autores del asesinato. Se trata de Gabriel Alejandro Romero (37) y Marcelo Mendoza Carrizo (32).

Ambos poseen un historial delictivo importante: en el caso de Romero, el hombre llevaba tan solo cinco meses en libertad ya que, hasta noviembre, estuvo cumpliendo una condena en la penitenciaría de Almafuerte. Pero no era la primera vez que pisaba este complejo; en 2015 estuvo en ese mismo lugar y, un año más tarde, en San Felipe. Hurto, robo agravado y venta de drogas son algunos de los delitos en los que estuvo involucrado.

Por su parte, Mendoza no se queda atrás. Estuvo en Almafuerte durante su última condena (en 2019), pero también fue privado de su libertad en 2014 y 2017 en la cárcel de Boulogne Sur Mer por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, homicidio simple y amenazas.

Para la familia de Villanueva es imposible entender "cómo estaban libres con ese prontuario" delictivo.

"Lamentablemente no podemos comprender que con ese prontuario, estas personas hayan estado libres. Deseamos condenas fuertes y que esto sea una bisagra ante tanto dolor que tenemos para que estos malvivientes como otros no estén sueltos y no tengamos que lamentar más tragedias ya que el dolor ya es irreparable", expresaron.

Por su parte, la familia de Juan Villanueva, que tuvo que despedirlo hace tan solo una semana, desea que "no tengamos que lamentar más asesinatos". Sin embargo, remarcó que las "leyes solo los benefician a ellos".

Tras la confirmación de la muerte de Villanueva, el Ministerio de Seguridad aumentó la recompensa a 700 mil pesos para quienes tuvieran datos sobre sus agresores. Eso se sumó a la difusión de tres videos de las cámaras de seguridad que muestran los momentos previos al robo de la camioneta y crimen.

En ese contexto, los familiares de Villanueva tenían la esperanza puesta en los datos que se lograran recabar, aunque también remarcaban que "700 mil pesos no devolvían la vida" de Juan.

Finalmente, con la detención de los sospechosos esperan que se haga justicia por su familiar. "Estamos con un dolor terrible. Mauricio es una gran pérdida en nuestra vida porque era una buena persona, un gran hijo, vecino, primo y amigo. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo saben de lo que hablo", resaltaron sus familiares a este diario.

Y agregaron: "Esperemos que nuestro Mauri por fin descanse en paz y que la justicia por fin llegue".

El caso

Juan Mauricio Villanueva (55), un fletero domiciliado en calle Gutemberg al 2.300 de Guaymallén, fue atacado en la noche del 10 de abril en el momento que llegaba a su casa junto a su madre.

Tres ladrones los sorprendieron y bajo amenaza de arma de fuego le sacaron su camioneta Nissan Frontier. El hombre se resistió al robo e intentó que no se llevaran el rodado, tras lo cual recibió un disparo en el pecho.

Los delincuentes se fugaron en el vehículo y dejaron a Villanueva tendido en el piso. En tanto, su madre de 82 años quedó golpeada en la vereda.

El hombre estuvo internado en el Hospital Central durante 9 días, pero finalmente el martes 19 de abril murió a raíz de la gravedad de sus heridas.